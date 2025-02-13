ТОП-4 европейских направлений на День святого Валентина — Finance.ua
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ТОП-4 европейских направлений на День святого Валентина

Мир
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ТОП-4 европейских направлений на День святого Валентина
ТОП-4 европейских направлений на День святого Валентина
На самом деле, не места украшают любовь, а любовь места. Однако в некоторых городах настолько красиво, что они словно созданы для влюбленных и романтических свиданий.

Париж, Франция

В Париже романтика буквально витает в воздухе. Его узкие улочки, уютные кафе с ароматом свежих круассанов и великолепная архитектура делают этот город идеальным для влюбленных. Наверное, невозможно сосчитать, в скольких романах и романтических фильмах описан этот прекрасный город. И это неудивительно, ведь вечерний Париж словно создан для романтических историй.
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Если вы когда-нибудь окажетесь в Париже, то обязательно прогуляйтесь по набережной реки Сена и посетите Эйфелеву башню, огни которой начинают мерцать вечером. И, со спутником или без, советуем посетить базилику Сакре-Кер, откуда открывается панорама всего города.

Венеция, Италия

Венеция — настоящий рай для влюбленных, ведь там почти нет автомобилей — только каналы, узкие улочки и романтика.
Сердце города — площадь Сан-Марко, где можно увидеть величественный собор, прогуляться по дворцу Дожей или просто насладиться игрой уличных музыкантов. Влюбленные могут также загадать желания на мосту Вздохов — по легенде, если поцеловаться там на закате, то любовь будет вечной.
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Прага, Чехия

Попасть в Прагу — это как оказаться в сказке. Ее красные крыши, старинные постройки и узкие улочки создают необыкновенно романтическую атмосферу.
Если будете в этом городе, обязательно посетите Карлов мост и парк Петршин, с которых открываются невероятные виды на Прагу.
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Верона, Италия

Верона — это город, где оживает самая известная история любви о Ромео и Джульетте. Там стоит дом Джульетты с тем же балконом, под которым Ромео признавался ей в чувствах. По традиции туристы оставляют письма Джульетте или прикасаются к бронзовой статуе для удачи в личной жизни.
Исторические площади Вероны, в частности Пьяцца делле Эрбе или Пьяца Бра, словно специально созданы для влюбленных пар. В городе также есть древний амфитеатр Арена ди Верона, где вечером проводят оперные представления под открытым небом.

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По материалам:
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