ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии — Finance.ua

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ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии

Личные финансы
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ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии
ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии
Как показал отчет EURES за 2023 год, Латвия сталкивается с нехваткой рабочей силы в 37 профессиях.
Среди таких секторов оказались строительство, инженерные услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию, транспорт и здравоохранение.
Об этом сообщает Schengen.News.
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В Латвии общая численность населения уменьшается, а количество пожилых людей увеличивается.
Это означает, что Латвии могут понадобиться иностранные работники, чтобы облегчить нехватку рабочей силы.
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Согласно последнему отчету EURES, некоторые из ролей, борющихся с нехваткой рабочей силы в Латвии, включают:
  1. Строительные работники.
  2. Работники гражданского строительства.
  3. Работники горных и карьерных работ
  4. Работники рыболовства и аквакультуры.
  5. Работники фермы.
  6. Водители грузовиков и грузовиков.
  7. Монтажники и ремонтники электропроводок.
  8. Строительные и смежные электрики.
  9. Слесари и ремонтники авиационных двигателей.
  10. Подготовители и монтажники металлоконструкций.
  11. Сварщики и резчики.
  12. Маляры и смежные работники.
  13. Механик кондиционирования воздуха и холодильного оборудования
  14. Сантехники и трубники.
  15. Изоляционщики.
  16. Штукатуры.
  17. Укладчик пола и укладчик плитки.
  18. Бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники.
  19. Каменщики, камнерезы, резчики и резчики.
  20. Каменщики и смежные работники.
При этом Латвия сообщила о 45 излишних профессиях, став одной из трех стран EURES, предоставивших больше излишних, чем дефицитных профессий.

Большинство вакансий в 2023 году были связаны с государственным управлением

По данным Центрального статистического управления страны, в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 24 300 вакансий.
Несмотря на снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, Латвия сталкивается с нехваткой рабочей силы в отдельных секторах, как отмечено в упомянутом выше отчете.
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По видам экономической деятельности большинство вакансий в 2023 году касались государственного управления (8,4 процента), административной и вспомогательной деятельности (4 процента), добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (3,3 процента), строительства (2,9 процента), транспортировки и хранения (2,9%), здравоохранения и социального обслуживания (2,6%).

Кому необходима виза для работы в Латвии

Гражданам стран ЕС/ЕЭС виза не нужна, если они хотят работать в Латвии, однако они должны зарегистрировать свое пребывание и место жительства в Управлении по гражданству и миграции.
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В то время как граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, должны получить один из четырех типов рабочих виз в Латвии вместе с разрешением на работу от латвийского работодателя и разрешением на временное жительство в Латвии.
Однако лицам, планирующим подать заявление на получение рабочей визы в Латвию, следует знать, что Латвия является одной из стран ЕС, в которой проще всего получить рабочую визу, согласно VisaGuide.World.

Справка Finance.ua:

  • Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму около 10 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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