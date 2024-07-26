ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии — Finance.ua

ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии
Как показал отчет EURES за 2023 год, Латвия сталкивается с нехваткой рабочей силы в 37 профессиях.
Среди таких секторов оказались строительство, инженерные услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию, транспорт и здравоохранение.
Об этом сообщает Schengen.News.
В Латвии общая численность населения уменьшается, а количество пожилых людей увеличивается.
Это означает, что Латвии могут понадобиться иностранные работники, чтобы облегчить нехватку рабочей силы.
Согласно последнему отчету EURES, некоторые из ролей, борющихся с нехваткой рабочей силы в Латвии, включают:
- Строительные работники.
- Работники гражданского строительства.
- Работники горных и карьерных работ
- Работники рыболовства и аквакультуры.
- Работники фермы.
- Водители грузовиков и грузовиков.
- Монтажники и ремонтники электропроводок.
- Строительные и смежные электрики.
- Слесари и ремонтники авиационных двигателей.
- Подготовители и монтажники металлоконструкций.
- Сварщики и резчики.
- Маляры и смежные работники.
- Механик кондиционирования воздуха и холодильного оборудования
- Сантехники и трубники.
- Изоляционщики.
- Штукатуры.
- Укладчик пола и укладчик плитки.
- Бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники.
- Каменщики, камнерезы, резчики и резчики.
- Каменщики и смежные работники.
При этом Латвия сообщила о 45 излишних профессиях, став одной из трех стран EURES, предоставивших больше излишних, чем дефицитных профессий.
Большинство вакансий в 2023 году были связаны с государственным управлением
По данным Центрального статистического управления страны, в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 24 300 вакансий.
Несмотря на снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, Латвия сталкивается с нехваткой рабочей силы в отдельных секторах, как отмечено в упомянутом выше отчете.
По видам экономической деятельности большинство вакансий в 2023 году касались государственного управления (8,4 процента), административной и вспомогательной деятельности (4 процента), добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (3,3 процента), строительства (2,9 процента), транспортировки и хранения (2,9%), здравоохранения и социального обслуживания (2,6%).
Кому необходима виза для работы в Латвии
Гражданам стран ЕС/ЕЭС виза не нужна, если они хотят работать в Латвии, однако они должны зарегистрировать свое пребывание и место жительства в Управлении по гражданству и миграции.
В то время как граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, должны получить один из четырех типов рабочих виз в Латвии вместе с разрешением на работу от латвийского работодателя и разрешением на временное жительство в Латвии.
Однако лицам, планирующим подать заявление на получение рабочей визы в Латвию, следует знать, что Латвия является одной из стран ЕС, в которой проще всего получить рабочую визу, согласно VisaGuide.World.
Справка Finance.ua:
- Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму около 10 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на восстановление Украины и поддержку ВСУ.
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