ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии — Finance.ua

ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-20 востребованных вакансий в Латвии

Как показал отчет EURES за 2023 год, Латвия сталкивается с нехваткой рабочей силы в 37 профессиях.

Среди таких секторов оказались строительство, инженерные услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию, транспорт и здравоохранение.

Об этом сообщает Schengen.News

Читайте также Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля

В Латвии общая численность населения уменьшается, а количество пожилых людей увеличивается.

Это означает, что Латвии могут понадобиться иностранные работники, чтобы облегчить нехватку рабочей силы.

Читайте также Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте

Согласно последнему отчету EURES, некоторые из ролей, борющихся с нехваткой рабочей силы в Латвии, включают:

Строительные работники. Работники гражданского строительства. Работники горных и карьерных работ Работники рыболовства и аквакультуры. Работники фермы. Водители грузовиков и грузовиков. Монтажники и ремонтники электропроводок. Строительные и смежные электрики. Слесари и ремонтники авиационных двигателей. Подготовители и монтажники металлоконструкций. Сварщики и резчики. Маляры и смежные работники. Механик кондиционирования воздуха и холодильного оборудования Сантехники и трубники. Изоляционщики. Штукатуры. Укладчик пола и укладчик плитки. Бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники. Каменщики, камнерезы, резчики и резчики. Каменщики и смежные работники.

При этом Латвия сообщила о 45 излишних профессиях, став одной из трех стран EURES, предоставивших больше излишних, чем дефицитных профессий.

Большинство вакансий в 2023 году были связаны с государственным управлением

По данным Центрального статистического управления страны, в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 24 300 вакансий.

Несмотря на снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, Латвия сталкивается с нехваткой рабочей силы в отдельных секторах, как отмечено в упомянутом выше отчете.

Читайте также Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн

По видам экономической деятельности большинство вакансий в 2023 году касались государственного управления (8,4 процента), административной и вспомогательной деятельности (4 процента), добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (3,3 процента), строительства (2,9 процента), транспортировки и хранения (2,9%), здравоохранения и социального обслуживания (2,6%).

Кому необходима виза для работы в Латвии

Гражданам стран ЕС/ЕЭС виза не нужна, если они хотят работать в Латвии, однако они должны зарегистрировать свое пребывание и место жительства в Управлении по гражданству и миграции.

Читайте также Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн

В то время как граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, должны получить один из четырех типов рабочих виз в Латвии вместе с разрешением на работу от латвийского работодателя и разрешением на временное жительство в Латвии.

Однако лицам, планирующим подать заявление на получение рабочей визы в Латвию, следует знать, что Латвия является одной из стран ЕС, в которой проще всего получить рабочую визу, согласно VisaGuide.World.

Справка Finance.ua:

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму около 10 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.