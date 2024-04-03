Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн — Finance.ua

Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн
Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму около 10 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на восстановление Украины и поддержку ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Латвийское правительство утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году.
А именно:
- ️5,3 млн евро на восстановление Украины;
- 4,3 млн на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.
Латвия занимается восстановлением и отстройкой Черниговщины. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС.
Справка Finance.ua:
- Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины.
На что пойдут средства:
- на расселение и питание (для первичной помощи и выплат компенсаций физическим и юридическим лицам за размещение украинских беженцев и улучшение муниципальных помещений для них);
- на обеспечение социальной поддержки;
- на обеспечение образования;
- на поддержку заявок по услугам управления;
- на обеспечение деятельности пунктов координации объединенной государственной и муниципальной помощи в период до июня этого года.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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