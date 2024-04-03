Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн — Finance.ua
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Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн

Казна и Политика
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Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму около 10 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на восстановление Украины и поддержку ВСУ.
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Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Латвийское правительство утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году.
А именно:
  • ️5,3 млн евро на восстановление Украины;
  • 4,3 млн на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.
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Латвия занимается восстановлением и отстройкой Черниговщины. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины.

На что пойдут средства:

  • на расселение и питание (для первичной помощи и выплат компенсаций физическим и юридическим лицам за размещение украинских беженцев и улучшение муниципальных помещений для них);
  • на обеспечение социальной поддержки;
  • на обеспечение образования;
  • на поддержку заявок по услугам управления;
  • на обеспечение деятельности пунктов координации объединенной государственной и муниципальной помощи в период до июня этого года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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