Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн — Finance.ua

Латвия выделила для Украины новый пакет помощи почти на €10 млн Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму около 10 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Латвийское правительство утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году.

А именно:

️5,3 млн евро на восстановление Украины;

4,3 млн на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

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Латвия занимается восстановлением и отстройкой Черниговщины. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС.

Справка Finance.ua:

Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины.

На что пойдут средства:

на расселение и питание (для первичной помощи и выплат компенсаций физическим и юридическим лицам за размещение украинских беженцев и улучшение муниципальных помещений для них);

на обеспечение социальной поддержки;

на обеспечение образования;

на поддержку заявок по услугам управления;

на обеспечение деятельности пунктов координации объединенной государственной и муниципальной помощи в период до июня этого года.

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