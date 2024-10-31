ТОП-10 стран, в которых путешественники чаще всего перерасходуют деньги (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 стран, в которых путешественники чаще всего перерасходуют деньги (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

ТОП-10 стран, в которых путешественники чаще всего перерасходуют деньги (инфографика)

Британский Good Travel Management провел всестороннее исследование, чтобы определить страны, где путешественники, вероятнее всего, перерасходуют средства. Об этом пишет good-travel.co.uk

Это исследование рейтингует и анализирует 10 лучших стран, где путешественники имеют самые высокие шансы превысить свой бюджет.

Анализ показал, что Финляндия лидирует в списке со среднесуточным перерасходом 45 фунтов стерлингов. Страна, известная своими красивыми ландшафтами и высоким качеством жизни жителей, также имеет репутацию высокой стоимости жизни.

К примеру, Европейская комиссия обнаружила, что цены на алкоголь в Финляндии на 102% выше средних по ЕС.

Далее следуют Мексика (39 фунтов стерлингов) и Египет (36 фунтов стерлингов). Список продолжают Норвегия (£34), Япония (£33) и Тунис (£33). Вот разбивка наибольших затрат:

С другой стороны, если вы ищете соотношение цена-качество, Барбадос является неожиданным местом с ежедневным недотратой в 76 фунтов стерлингов. Несмотря на то, что остров имеет репутацию дорогостоящего места для путешествий, кажется, что все равно можно потратить гораздо меньше.

Следом за Барбадосом идут Гонконг (£66), Люксембург (£60) и Австралия (£59). Вот список самых дорогих направлений:

Справка Finance.ua:

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Собираясь в путешествие, большинство представляет приятные моменты отдыха или новые впечатления. Однако все эти приятные эмоции могут перечеркнуть внезапная травма или болезнь. Именно поэтому следует заблаговременно позаботиться о собственной безопасности в отпуске, чтобы быть готовым к любым непредсказуемым ситуациям.

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