ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в мире — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в мире
ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в мире

ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в мире
ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в мире
Мировой рейтинг самых продаваемых городских автомобилей в 2025 году возглавил китайский Wuling Hongguang Mini EV, уверенно опередивший своих конкурентов.
Об этом сообщает портал Focus2Move.
По итогам первого полугодия 2025 года Wuling Hongguang Mini EV продемонстрировал впечатляющий рост продаж (+105,4%) и занимает на рынке долю 9,9%.
Wuling Hongguang Mini EV производится китайской компанией SAIC-GM-Wuling с 2020 года. Еще по состоянию на февраль 2023 г. глобальные продажи этой модели превысили 1,1 млн единиц.
Также Mini EV стал самым популярным электромобилем в Китае.
На втором месте рейтинга находится Maruti Suzuki Wagon R, удерживающий долю 5,9% (+1,8%).
Сразу за ним разместился Geely Panda Mini с долей 5,3% (+8,4%).
ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в мире:
  1. Wuling Hongguang Mini EV (+105,4%).
  2. Maruti Suzuki Wagon R (+1,8%).
  3. Geely Panda Mini (+8,4%).
  4. Suzuki Spacia (-0,1%).
  5. Wuling Bingo (+9,4%).
  6. Fiat Panda (-5,2%).
  7. Changan Lumin (+21,8%).
  8. Perodua Myvi (+2%).
  9. Daihatsu Tanto (+135,4%).
  10. Suzuki Alto (-2,7%).
По материалам:
УНІАН
Авто
Payment systems