ТОП-10 лучших городов Европы для посещения в феврале (фото, инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших городов Европы для посещения в феврале (фото, инфографика) Сегодня 15:07 — Личные финансы

ТОП-10 лучших городов Европы для посещения в феврале (фото, инфографика)

Для тех, кто собирается отдохнуть в последний месяц зимы, туристический портал Europe’s Best Destinations составил список из десяти городов Европы, куда стоит поехать в феврале 2025 года.

На первом месте оказалась словенская столица Любляна. Она в феврале идеально подходит для уединенного городского отдыха.

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Туристам советуют забронировать тур из Любляны на знаменитое озеро Блед, на крошечном острове, среди которого расположился величественный замок.

Второе место в рейтинге занял итальянский городок Бурано, который находится недалеко от знаменитой Венеции.

На третьем месте оказался румынский город Сибиу, нередко считающийся самым красивым городом страны.

Ранее мы писали , что Лондон стал лучшим городом мира по версии программы World’s 100 Best Cities и удерживает это звание уже десятый год подряд. Эксперты отметили уникальность британской столицы, ее историческое наследие, яркую ночную жизнь и привлекательность как для жителей, так и для туристов.

Позиции Лондона в рейтинге укрепились благодаря его умению адаптироваться к вызовам эпохи после Brexit (выход Великобритании из Европейского союза. — Ред.), преодолению геополитической неопределенности и экономических трудностей.

Второе место занял Нью-Йорк. Американский город поразил исследователей своей развитой бизнес-экосистемой и широкими возможностями для культурного отдыха.

Справка Finance.ua:

Некоторые европейские города, страдающие от чрезмерного наплыва туристов, стремятся ограничить потоки посетителей. Между тем менее известные направления становятся все более привлекательными для путешественников, которые ищут более спокойный и доступный отдых. Тревел-эксперт Винисиус Коста в своем материале для Travel Off Path назвал три пока еще малоизвестных города в популярных странах Европы, которые привлекают все больше туристов.

С 2025 года в Греции вступают в силу повышенные туристические налоги. Новые меры затронут ежедневные сборы за проживание, налоги на круизные лайнеры и городские налоги.

Для тех, кто ищет свежих гастрономических впечатлений, аналитики показали 10 мест, которые стоит посетить. Об этом пишет Condé Nast Traveler, который составил список из десяти мест по всему миру, которые стоит посетить в 2025 году в поисках новых вкусов.

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