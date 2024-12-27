10 місць у світі, які гурманам варто відвідати у 2025 році — Finance.ua

10 місць у світі, які гурманам варто відвідати у 2025 році Сьогодні 21:00 — Світ

10 місць у світі, які гурманам варто відвідати у 2025 році

Для тих, хто шукає свіжих гастрономічних вражень, аналітики показали 10 місць, що варто відвідати.

Про це пише Condé Nast Traveler , який склав список із десяти місць по всьому світу, що варто відвідати 2025 року в пошуках нових смаків.

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10 найкращих місць світу для любителів поїсти у 2025 році:

Долина Клер, Австралія: всесвітньо відомі виноградники, сімейні готелі-ресторани та усамітнення. Дубай, ОАЕ: регіональні смаки та нестандартні концепції харчування. Генуя, Італія: дивовижна суміш перевіреної класики і нових підходів до приготування страв старої школи. Гоа, Індія: оригінальні концепції пивоваріння Айлей, Шотландія: рай для любителів скотчу. Кігалі, Руанда: екстравагантні панафриканські страви, засновані на регіональних інгредієнтах, і крафтова кава. Ліма, Перу: вишукані страви в місті, відомому своїми дегустаційними меню. Лофотенські острови, Норвегія: місцеві страви в найкращому вигляді, одна з найкращих випічок у Європі та вечеря під північним сяйвом. Пуерто-Ріко, територія США: класичні страви Карибського басейну та перший на острові фестиваль їжі та вина. Вашингтон, США: кулінарна культура, що стрімко розвивається та вражає розмаїттям.

Ми писали , що Австрія, з населенням понад 9 мільйонів осіб, щороку приймає близько 32 мільйони туристів. Про це пише The Independent з посиланням на дослідження MoneyTransfers.com. Останні статистичні дані показують, що на кожного жителя країни припадає приблизно 3,6 туриста, що майже в чотири рази перевищує кількість приїжджих порівняно з місцевим населенням.

Цього року Іспанія приймає на 12% більше іноземних туристів, ніж у 2023 році, за чек середніх витрат 1432 євро.

Кількість міжнародних туристів, що прибули до Іспанії, досягла найвищого показника за перші сім місяців 2024 року, досягнувши 53,4 мільйона, що є зростанням на 12% порівняно з попереднім роком.

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