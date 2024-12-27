10 місць у світі, які гурманам варто відвідати у 2025 році — Finance.ua

10 місць у світі, які гурманам варто відвідати у 2025 році
Для тих, хто шукає свіжих гастрономічних вражень, аналітики показали 10 місць, що варто відвідати.
Про це пише Condé Nast Traveler, який склав список із десяти місць по всьому світу, що варто відвідати 2025 року в пошуках нових смаків.
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10 найкращих місць світу для любителів поїсти у 2025 році:
- Долина Клер, Австралія: всесвітньо відомі виноградники, сімейні готелі-ресторани та усамітнення.
- Дубай, ОАЕ: регіональні смаки та нестандартні концепції харчування.
- Генуя, Італія: дивовижна суміш перевіреної класики і нових підходів до приготування страв старої школи.
- Гоа, Індія: оригінальні концепції пивоваріння
- Айлей, Шотландія: рай для любителів скотчу.
- Кігалі, Руанда: екстравагантні панафриканські страви, засновані на регіональних інгредієнтах, і крафтова кава.
- Ліма, Перу: вишукані страви в місті, відомому своїми дегустаційними меню.
- Лофотенські острови, Норвегія: місцеві страви в найкращому вигляді, одна з найкращих випічок у Європі та вечеря під північним сяйвом.
- Пуерто-Ріко, територія США: класичні страви Карибського басейну та перший на острові фестиваль їжі та вина.
- Вашингтон, США: кулінарна культура, що стрімко розвивається та вражає розмаїттям.
Ми писали, що Австрія, з населенням понад 9 мільйонів осіб, щороку приймає близько 32 мільйони туристів. Про це пише The Independent з посиланням на дослідження MoneyTransfers.com. Останні статистичні дані показують, що на кожного жителя країни припадає приблизно 3,6 туриста, що майже в чотири рази перевищує кількість приїжджих порівняно з місцевим населенням.
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Цього року Іспанія приймає на 12% більше іноземних туристів, ніж у 2023 році, за чек середніх витрат 1432 євро.
Кількість міжнародних туристів, що прибули до Іспанії, досягла найвищого показника за перші сім місяців 2024 року, досягнувши 53,4 мільйона, що є зростанням на 12% порівняно з попереднім роком.
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