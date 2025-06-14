ТОП-10 городов с наибольшим количеством трудоспособного населения — Finance.ua

ТОП-10 городов с наибольшим количеством трудоспособного населения Сегодня 12:03 — Мир

ТОП-10 городов с наибольшим количеством трудоспособного населения

Через мировую урбанизацию крупные города становятся экономическими двигателями своих стран, главный механизм в которых — трудоспособное население в возрасте 25−30 лет.

Об этом свидетельствуют данные Oxford Economics и CBRE Research, сообщает Visual Capitalist.

ТОП-10 городов с наибольшим количеством трудоспособного населения

Четыре позиции в десятке городов с самой большой рабочей силой занимают китайские города.

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В частности, Шанхай возглавляет рейтинг — в городе проживает 18,4 млн человек трудоспособного возраста, что составляет 74,2% всего населения города.

Второе место в рейтинге занимает столица страны, Пекин, с 16,5 млн трудоспособных жителей (75,5%).

Еще два китайских города — Гуанчжоу (15,6 млн, 79,8%) и Шэньчжэнь (15,5 млн, 83,3%) — заняли 4 и 5 места соответственно.

Шэньчжэнь является производственным центром и имеет самую высокую долю трудоспособного населения среди всех городов рейтинга.

Также в десятку вошли два индийских города:

Дели-Гургаон — третье место (15,7 млн);

Бенгалуру — девятый (10,3 млн), при этом демонстрирует самый высокий средний годовой рост населения трудоспособного возраста — 2,4% за последние 5 лет.

Нью-Йорк занимает шестое место с 13,3 миллионами взрослых трудоспособного возраста.

Полный список 10 городов с наибольшим количеством трудоспособного населения:

Шанхай, Китай — 18,4 млн;

Пекин, Китай — 16,5 млн;

Дели-Гургаон, Индия — 15,7 млн;

Гуанчжоу, Китай — 15,6 млн;

Шэньчжэнь, Китай — 15,5 млн;

Нью-Йорк, США — 13,3 млн;

Сан-Паулу, Бразилия — 12,0 млн;

Мехико, Мексика — 11,8 млн;

Бенгалуру, Индия — 10,3 млн;

Манила, Филиппины — 10,0 млн.

Однако городские рынки труда растут не везде. В таких городах, как Сеул, Гонконг и Сан-Франциско наблюдается сокращение населения трудоспособного возраста, что обусловлено старением населения, снижением рождаемости и миграционными моделями.

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Напомним, украинский рынок труда переживает значительную трансформацию. Из-за полномасштабного вторжения и демографического кризиса сокращается и количество трудоспособного населения.

Если в 2024 году численность населения в возрасте 15−59 лет на территории, подконтрольной правительству Украины, составляла 18,6 млн человек, то уже через год она сократилась на полмиллиона.

Согласно прогнозам, в дальнейшем также ожидается уменьшение количества трудоспособных украинцев — до 17,5 млн человек в 2030 году.

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