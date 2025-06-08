ТОП-5 стран мира с самой низкой стоимостью жизни — Finance.ua

ТОП-5 стран мира с самой низкой стоимостью жизни
Стоимость жизни — это деньги, необходимые для поддержания определенного уровня комфорта. Показатель включает в себя расходы на еду, жилье, налоги и медицинское обслуживание. В некоторых странах — очень низкая стоимость жизни, что делает их привлекательными местами для эмигрантов, пенсионеров и других людей, стремящихся сократить расходы.
О пятерке самых дешевых стран для жизни рассказывает visitworld.today.
5 место — Таиланд
Таиланд занимает одно из ведущих мест в рейтингах самых дешевых стран для жизни со средней стоимостью около $600−900 в месяц.
Это почти втрое дешевле, чем проживание в среднем европейском городе, например, в Париже или Мюнхене, где стоимость может достигать $2500 и больше.
Аренда жилья в Таиланде составляет от $200 до $400 в месяц, что делает его доступным даже для бюджетных жителей.
Питание здесь очень дешевое, благодаря широкому выбору уличной еды, где блюдо стоит $1−3, что значительно ниже средних цен в Западной Европе или США. При этом стоимость транспорта в пределах города — $0,5−2 за поездку — одна из самых низких в мире.
Глобально Таиланд остается конкурентоспособным вариантом для тех, кто желает сочетать умеренную стоимость жизни с доступом к современной инфраструктуре.
4 место — Португалия
Португалия — одна из самых доступных стран Западной Европы, где стоимость жизни в среднем составляет $1200−1500 в месяц.
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Для сравнения, в Париже или Лондоне аренда однокомнатной квартиры стоит от $1200 до $2000, что делает Португалию более выгодным вариантом для жизни на континенте.
Стоимость питания — $8−12 за обед в кафе — также ниже, чем во многих западноевропейских странах.
Транспорт в Португалии доступный — поездка стоит около $1,5−2, что на 40−50% дешевле, чем во многих европейских столицах.
Португалия предлагает привлекательный баланс между комфортом, безопасностью и доступностью, что объясняет ее популярность среди экспатов со всего мира.
3 место — Мексика
Мексика в 2025 году продолжает удерживать позицию страны с умеренной стоимостью жизни — $800−1000 в месяц. Это примерно вдвое дешевле среднего уровня жизни в крупных городах США, таких как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.
Аренда жилья, которая стартует от $300, и стоимость питания в $3−5 за обед в ресторане делают Мексику привлекательной для тех, кто ищет экономические условия, не жертвуя комфортом.
Для сравнения цены на транспорт в Мексике ($0,5−1 за поездку) оказываются значительно ниже, чем в Канаде или Австралии, где проезд стоит в среднем $3−4.
2 место — Вьетнам
Вьетнам — одна из самых доступных стран Юго-Восточной Азии со средней стоимостью $500−700 в месяц.
Это значительно ниже, чем в других странах, таких как Малайзия или Таиланд, где стоимость жизни обычно стартует от $700.
Стоимость аренды — $200−350 в месяц — делает Вьетнам очень привлекательным для тех, кто хочет снизить свои расходы.
Еда, которая стоит от $1 до $3 за порцию, является одним из самых низких показателей в мире, а транспорт за $0,15−0,50 за поездку — это в разы дешевле, чем в большинстве западных стран.
В общем, Вьетнам предлагает оптимальное соотношение цена-качество для бюджетных мигрантов.
1 место — Индонезия
Индонезия со средней стоимостью жизни около $340 в месяц считается самой низкой среди популярных стран для проживания в 2025 году.
Это почти втрое дешевле, чем в среднем по миру, учитывая крупные города. Джакарта дешевле Лондона на 60%, что делает ее одной из самых доступных столиц мира.
Обед на двоих в ресторане стоит менее $20, в то время как импортное вино обходится примерно в $25 за бутылку — значительно дороже местных продуктов.
Транспорт в городе очень доступный — поездка на общественном транспорте стоит около $0,25, месячный проездной — $12, а такси — от $1.
Индонезия идеально подходит для тех, кто хочет жить с минимальными затратами, особенно за чертой основных мегаполисов.
По данным Numbeo и других ресурсов, средняя стоимость жизни в мире в 2025 году варьируется от $400 в самых дешевых странах до более чем $3000 в самых дорогих городах мира (например, Нью-Йорк, Токио, Цюрих).
Разница между самыми дешевыми и самыми дорогими странами достигает 7−10 раз, что делает выбор страны с низкой стоимостью жизни стратегически выгодным для тех, кто стремится экономить или жить более комфортно на меньшие средства.
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