ТОП-10 бюджетных городов Европы, которые стоит посетить этим летом — Finance.ua

ТОП-10 бюджетных городов Европы, которые стоит посетить этим летом Сегодня 16:03 — Мир

ТОП-10 бюджетных городов Европы, которые стоит посетить этим летом

На фоне всплеска чрезмерного туризма, что неизбежно приводит к росту цен на отдых в самых популярных направлениях, отдыхающие все чаще пытаются искать бюджетные альтернативы.

Свежее исследование UK’s Post Office изучило 38 городов Европы, чтобы определить десять лучших из них, где можно хорошо отдохнуть, не потратив на это все деньги мира, сообщает Euronews Travel.

Лучшие бюджетные города Европы для летнего отдыха

Возглавила рейтинг латвийская столица Рига, где отличный уик-энд на двоих можно провести за 300 евро.

Такую высокую строчку в рейтинге город занял впервые, к тому же за последний год он поднялся сразу на шесть позиций.

Это связано с тем, что цены в Риге снизились на 15% в годовом исчислении по сравнению с занявшим второе место городом.

Между тем второе место досталось соседу Риги — литовской столице Вильнюсу, где средняя стоимость сити-брейка выросла на 7,5%, до 302 евро.

Замкнула тройку лидеров польская столица Варшава, которая за год поднялась с 10-го сразу на третье место, показав падение цен на 13,2%, до 329 евро, в основном из-за снижения стоимости размещения на 46 евро (155 евро за две ночи по сравнению с 201 евро годом ранее).

Всего в первую десятку попали семь городов в Восточной Европе.

10 лучших городов Европы по соотношению цена/качество этим летом

Рига, Латвия; Вильнюс, Литва;

Варшава, Польша; Подгорица, Черногория; Лиссабон, Португалия; Лилль, Франция; Гданьск, Польша; Краков, Польша; Порту, Португалия; Загреб, Хорватия.

Во время составления рейтинга учитывали 12 основных показателей, в частности стоимость двух ночей проживания в трехзвездочном отеле для двух человек, ужина из трех блюд на двоих с домашним вином, чашки кофе, бутылки пива, банки Coca-Cola или Pepsi, бокал вина, транспортные расходы (трансфер из аэропорта автобусом или поездом и городской проездной. городом, посещение главной туристической достопримечательности, главного музея и главной художественной галереи,

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УНІАН По материалам:

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