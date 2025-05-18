ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото) — Finance.ua

ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото) Сегодня 15:22 — Мир

ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото)

Гавайи — это мечта для многих путешественников, но отпуск на этих райских островах может оказаться очень дорогим. Неделя отдыха там стоит от $1000 до $13 000 в зависимости от условий и количества человек. Однако схожие виды и атмосферу можно найти в других уголках мира за гораздо меньшие деньги.

Издание GOBankingRates собрало три замечательные альтернативы Гавайям.

Цены в статье указаны для американского рынка и могут отличаться для Украины и других стран.

1. Канкун, Мексика — карибская классика без переплат

Бирюзовая вода, белоснежные пляжи, отели all-inclusive — Канкун предлагает все то же, что и элитные курорты, но по более доступным ценам.

Этот город на юго-востоке Мексики — идеальное место для тех, кто хочет соединить релакс на пляже с активным отдыхом: дайвинг, серфинг, поездки в руины майя, ночную жизнь, местные базары и вкусная кухня. Канкун — это идеальный тропический отпуск без лишних затрат.

Цены на неделю:

путешествие для одного человека: ≈ $1116;

путешествие вдвоем: ≈ $2004;

семейный отпуск (4 человека): ≈ $3758

Лучшее время для поездки: с ноября по апрель, когда минимум дождей, теплая вода и комфортная температура.

2. Пуэрто-Рико — райский остров без надобности в паспорте

Пуэрто-Рико — настоящий тропический остров с очаровательными пляжами и насыщенной латиноамериканской культурой. Для туристов из США это еще очень удобное направление, ведь для въезда не нужно иметь паспорт.

Однако и другие путешественники могут насладиться прекрасными пляжами, тропическими лесами, достопримечательностями и безопасным отдыхом.

Сан-Хуан — старинный город с колониальной архитектурой, а ночная жизнь и гастрономические наслаждения придают особый колорит.

Цены на неделю:

соло: $1500;

парная поездка: $2300

Достоинства: дешевые авиабилеты, множество форматов отдыха от пляжного до культурного.

3. Таити, Французская Полинезия — тропики, которые стали доступнее

Таити — легендарное место с невероятными водопадами, черными пляжами, коралловыми лагунами и зелеными вулканическими склонами.

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Раньше его считали элитным направлением для богачей, но сегодня это место стало доступным и большинству туристов. Если поехать в низкий сезон (декабрь — февраль), цены на перелеты и проживание могут быть вдвое ниже.

Как сэкономить:

Аренда через Airbnb — от $60 до $150/ночь

— от $60 до $150/ночь Турпакеты с перелетом и завтраками — от $2500 до $3500 за неделю

Таити — идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя «на краю света», но при этом не готов потратить все свои сбережения.

Обозреватель По материалам:

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