ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото)

Мир
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ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото)
ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото)
Гавайи — это мечта для многих путешественников, но отпуск на этих райских островах может оказаться очень дорогим. Неделя отдыха там стоит от $1000 до $13 000 в зависимости от условий и количества человек. Однако схожие виды и атмосферу можно найти в других уголках мира за гораздо меньшие деньги.
Издание GOBankingRates собрало три замечательные альтернативы Гавайям.
Цены в статье указаны для американского рынка и могут отличаться для Украины и других стран.

1. Канкун, Мексика — карибская классика без переплат

Бирюзовая вода, белоснежные пляжи, отели all-inclusive — Канкун предлагает все то же, что и элитные курорты, но по более доступным ценам.
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Этот город на юго-востоке Мексики — идеальное место для тех, кто хочет соединить релакс на пляже с активным отдыхом: дайвинг, серфинг, поездки в руины майя, ночную жизнь, местные базары и вкусная кухня. Канкун — это идеальный тропический отпуск без лишних затрат.
Цены на неделю:
  • путешествие для одного человека: ≈ $1116;
  • путешествие вдвоем: ≈ $2004;
  • семейный отпуск (4 человека): ≈ $3758
Лучшее время для поездки: с ноября по апрель, когда минимум дождей, теплая вода и комфортная температура.
ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото)

2. Пуэрто-Рико — райский остров без надобности в паспорте

Пуэрто-Рико — настоящий тропический остров с очаровательными пляжами и насыщенной латиноамериканской культурой. Для туристов из США это еще очень удобное направление, ведь для въезда не нужно иметь паспорт.
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Однако и другие путешественники могут насладиться прекрасными пляжами, тропическими лесами, достопримечательностями и безопасным отдыхом.
Сан-Хуан — старинный город с колониальной архитектурой, а ночная жизнь и гастрономические наслаждения придают особый колорит.
Цены на неделю:
  • соло: $1500;
  • парная поездка: $2300
Достоинства: дешевые авиабилеты, множество форматов отдыха от пляжного до культурного.
ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото)

3. Таити, Французская Полинезия — тропики, которые стали доступнее

Таити — легендарное место с невероятными водопадами, черными пляжами, коралловыми лагунами и зелеными вулканическими склонами.
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Раньше его считали элитным направлением для богачей, но сегодня это место стало доступным и большинству туристов. Если поехать в низкий сезон (декабрь — февраль), цены на перелеты и проживание могут быть вдвое ниже.
Как сэкономить:
  • Аренда через Airbnb — от $60 до $150/ночь
  • Турпакеты с перелетом и завтраками — от $2500 до $3500 за неделю
ТОП-3 бюджетных альтернатив Гавайям (фото)
Таити — идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя «на краю света», но при этом не готов потратить все свои сбережения.

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По материалам:
Обозреватель
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