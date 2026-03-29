ТОП-10 городов Европы для цифровых кочевников в 2026 году Сегодня 21:16 — Мир

Рейтинг лучших городов Европы для цифровых кочевников, Фото: freepik

Краков стал лучшим городом Европы для цифровых кочевников в 2026 году по результатам нового исследования аналитиков Playerstime. Город получил высокую оценку благодаря сбалансированному сочетанию стоимости жизни, безопасности и качества инфраструктуры для удаленной работы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как формировался рейтинг и какие критерии учитывались

Рейтинг лучших городов для цифровых кочевников в Европе был сформирован на основе анализа 35 популярных направлений.

Основной акцент сделали не просто на комфорте, а на реальных затратах и ​​условиях для удаленной работы.

При оценке учитывали сразу несколько ключевых факторов:

Стоимость жилья и ежемесячные расходы; Цены на питание; Скорость и доступность Интернета; Расходы на общественный транспорт; Уровень безопасности.

Чем ниже были расходы и выше уровень безопасности — тем больше баллов получал город. Максимально можно было набрать 175 баллов.

Результаты показали четкую тенденцию: города Центральной и Восточной Европы выигрывают значительно по соотношению цены и качества. Они предлагают доступное жилье, более дешевый транспорт и при этом стабильный быстрый интернет — ключевой фактор для digital nomads.

Западная и Северная Европа часто проигрывает из-за высоких затрат. Например, в некоторых городах ежемесячные расходы превышают 4000−4700 евро, что делает их менее привлекательными для долгосрочного проживания.

Также исследование показало значительную разницу в стоимости транспорта: если в Праге месячный проездной стоит около 22,5 евро, то в Лондоне — около 300 евро. Уровень безопасности также существенно отличается: от более чем 82 баллов в Дубровнике до примерно 40 в некоторых городах Франции.

Краков — лучший город Европы для цифровых кочевников

Краков занял первое место в рейтинге благодаря максимально сбалансированному сочетанию стоимости жизни, безопасности и условий работы онлайн. Город получил 161 балл из 175 возможных, что стало самым высоким результатом среди всех участников исследования.

Средние ежемесячные расходы для цифровых кочевников в Кракове составляют около €1423,12, что делает его одним из самых доступных крупных городов Европы.

При этом расходы распределяются весьма удобно:

питание — примерно €148 в месяц;

интернет — около €16;

доступные цены на транспорт и жилье.

Отдельно стоит отметить уровень безопасности — 75,08 из 100, что является высоким показателем для крупного туристического города. Этот баланс между доступностью и безопасностью стал ключевым фактором лидерства.

Краков также выигрывает за счет развитой инфраструктуры для удаленной работы: стабильный быстрый интернет, большое количество коворкингов, удобный общественный транспорт и активная международная среда.

В отличие от многих западноевропейских городов, где расходы могут превышать €4000 в месяц, Краков предлагает гораздо более низкий порог входа без потери качества жизни.

Другие города рейтинга: сколько стоит жизнь digital nomad в Европе

После Кракова в рейтинге доминируют города Центральной и Южной Европы, которые предлагают выгодный баланс между расходами, безопасностью и качеством жизни. При этом разница в стоимости жизни между лидерами и дорогими столицами ЕС остается существенной — иногда в 2−3 раза.

Второе место заняла Варшава (Польша) со средними расходами €1 265,26 в месяц и уровнем безопасности 74,66, что даже дешевле Краков.

Будапешт (Венгрия) — на третьем месте, расходы здесь около €1542,24, при этом отмечается очень доступным общественным транспортом — всего лишь около €23 в месяц.

Прага (Чехия) и Таллин (Эстония) также вошли в ТОП-5. В Праге средние расходы составляют 1276,65 евро, а одним из главных плюсов является дешевый транспорт — примерно 22,5 евро за месячный проездной.

Таллин, напротив, значительно дороже — около €2627,12 в месяц, но предлагает один из самых высоких уровней безопасности (78,42).

Среди южных направлений выделяются испанские города: Мадрид (€2169,41) и Севилья (€1912,62), а также португальские Лиссабон (€1745,27) и Порту (€1569,29). Они привлекают климатом и образом жизни, но уступают по доступности странам Восточной Европы.

Отдельно стоит отметить Дубровник (Хорватия), имеющий самый высокий уровень безопасности — 82,23, но при этом достаточно высокие расходы — около €2 270,09 в месяц.

Для сравнения, в самых дорогих городах Европы ситуация кардинально иная:

Дублин — около €4700 в месяц;

Рейкьявик — примерно €4653;

Амстердам — около €4175.

Это делает их гораздо менее привлекательными для долгосрочной жизни digital nomads.

ТОП-10 городов Европы для цифровых кочевников в 2026 году

Краков, Польша;

Варшава, Польша;

Будапешт, Венгрия;

Прага, Чехия;

Таллин, Эстония;

Мадрид, Испания;

Севилья, Испания;

Лиссабон, Португалия;

Дубровник, Хорватия;

Порту, Португалия.

