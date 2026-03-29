ТОП-10 городов Европы для цифровых кочевников в 2026 году

Рейтинг лучших городов Европы для цифровых кочевников
Краков стал лучшим городом Европы для цифровых кочевников в 2026 году по результатам нового исследования аналитиков Playerstime. Город получил высокую оценку благодаря сбалансированному сочетанию стоимости жизни, безопасности и качества инфраструктуры для удаленной работы.
Об этом сообщает Daily Mail.

Как формировался рейтинг и какие критерии учитывались

Рейтинг лучших городов для цифровых кочевников в Европе был сформирован на основе анализа 35 популярных направлений.
Основной акцент сделали не просто на комфорте, а на реальных затратах и ​​условиях для удаленной работы.
При оценке учитывали сразу несколько ключевых факторов:
  1. Стоимость жилья и ежемесячные расходы;
  2. Цены на питание;
  3. Скорость и доступность Интернета;
  4. Расходы на общественный транспорт;
  5. Уровень безопасности.
Чем ниже были расходы и выше уровень безопасности — тем больше баллов получал город. Максимально можно было набрать 175 баллов.
Результаты показали четкую тенденцию: города Центральной и Восточной Европы выигрывают значительно по соотношению цены и качества. Они предлагают доступное жилье, более дешевый транспорт и при этом стабильный быстрый интернет — ключевой фактор для digital nomads.
Западная и Северная Европа часто проигрывает из-за высоких затрат. Например, в некоторых городах ежемесячные расходы превышают 4000−4700 евро, что делает их менее привлекательными для долгосрочного проживания.
Также исследование показало значительную разницу в стоимости транспорта: если в Праге месячный проездной стоит около 22,5 евро, то в Лондоне — около 300 евро. Уровень безопасности также существенно отличается: от более чем 82 баллов в Дубровнике до примерно 40 в некоторых городах Франции.

Краков — лучший город Европы для цифровых кочевников

Краков занял первое место в рейтинге благодаря максимально сбалансированному сочетанию стоимости жизни, безопасности и условий работы онлайн. Город получил 161 балл из 175 возможных, что стало самым высоким результатом среди всех участников исследования.
Средние ежемесячные расходы для цифровых кочевников в Кракове составляют около €1423,12, что делает его одним из самых доступных крупных городов Европы.
При этом расходы распределяются весьма удобно:
  • питание — примерно €148 в месяц;
  • интернет — около €16;
  • доступные цены на транспорт и жилье.
Отдельно стоит отметить уровень безопасности — 75,08 из 100, что является высоким показателем для крупного туристического города. Этот баланс между доступностью и безопасностью стал ключевым фактором лидерства.
Краков также выигрывает за счет развитой инфраструктуры для удаленной работы: стабильный быстрый интернет, большое количество коворкингов, удобный общественный транспорт и активная международная среда.
В отличие от многих западноевропейских городов, где расходы могут превышать €4000 в месяц, Краков предлагает гораздо более низкий порог входа без потери качества жизни.

Другие города рейтинга: сколько стоит жизнь digital nomad в Европе

После Кракова в рейтинге доминируют города Центральной и Южной Европы, которые предлагают выгодный баланс между расходами, безопасностью и качеством жизни. При этом разница в стоимости жизни между лидерами и дорогими столицами ЕС остается существенной — иногда в 2−3 раза.
Второе место заняла Варшава (Польша) со средними расходами €1 265,26 в месяц и уровнем безопасности 74,66, что даже дешевле Краков.
Будапешт (Венгрия) — на третьем месте, расходы здесь около €1542,24, при этом отмечается очень доступным общественным транспортом — всего лишь около €23 в месяц.
Прага (Чехия) и Таллин (Эстония) также вошли в ТОП-5. В Праге средние расходы составляют 1276,65 евро, а одним из главных плюсов является дешевый транспорт — примерно 22,5 евро за месячный проездной.
Таллин, напротив, значительно дороже — около €2627,12 в месяц, но предлагает один из самых высоких уровней безопасности (78,42).
Среди южных направлений выделяются испанские города: Мадрид (€2169,41) и Севилья (€1912,62), а также португальские Лиссабон (€1745,27) и Порту (€1569,29). Они привлекают климатом и образом жизни, но уступают по доступности странам Восточной Европы.
Отдельно стоит отметить Дубровник (Хорватия), имеющий самый высокий уровень безопасности — 82,23, но при этом достаточно высокие расходы — около €2 270,09 в месяц.
Для сравнения, в самых дорогих городах Европы ситуация кардинально иная:
  • Дублин — около €4700 в месяц;
  • Рейкьявик — примерно €4653;
  • Амстердам — около €4175.
Это делает их гораздо менее привлекательными для долгосрочной жизни digital nomads.

  • Краков, Польша;
  • Варшава, Польша;
  • Будапешт, Венгрия;
  • Прага, Чехия;
  • Таллин, Эстония;
  • Мадрид, Испания;
  • Севилья, Испания;
  • Лиссабон, Португалия;
  • Дубровник, Хорватия;
  • Порту, Португалия.
По материалам:
visitworld.today
