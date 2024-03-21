ТОП-10 брендов авто, которые чаще всего покупали в мире в прошлом году: кто в лидерах — Finance.ua

ТОП-10 брендов авто, которые чаще всего покупали в мире в прошлом году: кто в лидерах Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 брендов авто, которые чаще всего покупали в мире в прошлом году: кто в лидерах

Эксперты назвали десятку брендов авто, которые чаще всего покупали в мире в 2023 году.

Об этом сообщает Focus2Move.

В рейтинге World Car Group в 2023 году доминирует Toyota (+4,6%), которая сохраняет значительное расстояние от занявшего второе место Volkswagen (+10,9%). BYD делает скачок на 10 место, первое среди специалистов по электромобилям.

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Этот отчет создан путем извлечения данных о регистрации из Глобальной базы данных, принадлежащей нашей команде, которая отслеживает регистрацию в 159 странах, все марки, все модели.

В 2023 году лидером стала Toyota Group, продавшая 10,8 млн автомобилей (+4,6%), сохранив значительное преимущество над всеми остальными.

Второй была Volkswagen Group с 8,8 миллионами продаж (+10,9%), которые резко выросли в Америке (+16,6%) и Европе (+20,3%).

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Hyundai-Kia занимает 3-е место, продано 7,1 миллиона авто и рост продаж на 3,9%. Этот рост был поддержан скачками в Америке (+7,9%) и Азии (+6,3%).

На 4-м месте Renault Nissan Alliance — 6,9 миллионов продаж (+5,8%). В Азии (-15,3%) и Африке (-8,8%) это компенсируется ростом в обеих Америке (+22,2%) и Европе (+18,0%).

Stellantis сохраняет пятое место с 6,5 млн продаж (+3,2%). Он потерял продажи в Азии (-13,3%), в то время как сообщалось о росте в Европе (+12,5%).

Позади General Motors с 6,2 миллиона продаж (+3,3%).

Далее следуют Honda Motor с 4,1 миллионами новых продаж (+4,2%) и Ford с 3,9 миллионами проданных единиц (+4,5%).

На 9-м месте Suzuki с 3,05 миллионами продаж (-0,2%).

На 10 месте BYD — поднявшись на 3 позиции — с 2,6 миллионами продаж (+46,3%). Китайская группа достигла лучших результатов, чем Tesla (145 часов с 1,7 миллионами продаж, рост на 22,0%), хотя она все еще продает много автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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