Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США — Finance.ua

Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США Сегодня 17:12 — Технологии&Авто

Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США, Фото: avtobazar.ua

В феврале этого года в Украине зарегистрировали более 3,3 тыс. подержанных легковых авто из США, что составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в течение прошлого месяца подержанных машин.

Об этом пишет УкрАвтопром.

Спрос на «американцев» с пробегом вырос на 77% по сравнению с февралем 2023 года.

Наибольшая доля из этого количества (48%) — машины с бензиновыми двигателями, почти треть — электромобили.

Гибридные и авто с ГБО составили 7% февральского рынка авто из США. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.

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В рейтинг подержанных авто из США попали:

Tesla Model 3 — 373 ед.;

Tesla Model Y — 256 ед.;

Jeep Cherokee — 212 ед.;

Volkswagen Passat — 208 ед.;

Ford Escape — 201 ед.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 6,3 года.

Напомним, в феврале на автомобили с традиционными двигателями пришлось 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в 2023 году.

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