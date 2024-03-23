Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США — Finance.ua

Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США
В феврале этого года в Украине зарегистрировали более 3,3 тыс. подержанных легковых авто из США, что составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в течение прошлого месяца подержанных машин.
Об этом пишет УкрАвтопром.
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Спрос на «американцев» с пробегом вырос на 77% по сравнению с февралем 2023 года.
Наибольшая доля из этого количества (48%) — машины с бензиновыми двигателями, почти треть — электромобили.
Гибридные и авто с ГБО составили 7% февральского рынка авто из США. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.
В рейтинг подержанных авто из США попали:
- Tesla Model 3 — 373 ед.;
- Tesla Model Y — 256 ед.;
- Jeep Cherokee — 212 ед.;
- Volkswagen Passat — 208 ед.;
- Ford Escape — 201 ед.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 6,3 года.
Напомним, в феврале на автомобили с традиционными двигателями пришлось 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в 2023 году.
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