Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство — Finance.ua

Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство
Среди автовладельцев наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с ростом цен на топливо. Поэтому все больше водителей выбирают экономически более выгодный вид топлива. Только с начала этого года 4437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО.
Об этом сообщает МВД.
В Главном сервисном центре МВД напоминают водителям, решившим переоборудовать свои автомобили, процедуру оформления транспортного средства. После переоборудования авто в 10-дневный срок владельцу необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и перерегистрировать свое транспортное средство.
Автовладелец должен предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приемки-передачи авто;
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия.
После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием определенного вида топлива.
Также обращаем внимание, что в настоящее время экспертное исследование не обязательно. Соответственно, при осуществлении перерегистрации транспортного средства наличие автомобиля в сервисном центре МВД не является обязательным. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.
Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.
Ранее эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.
Большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.
Справка Finance.ua:
- напоминаем, что предоставление услуг в сервисных центрах МВД происходит по талонам электронной очереди. Запись можно осуществить онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ;
- также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД;
- украинцы стали чаще покупать электромобили и устанавливать ГБО
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