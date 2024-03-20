Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство — Finance.ua

Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство Сегодня 19:34 — Технологии&Авто

Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство

Среди автовладельцев наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с ростом цен на топливо. Поэтому все больше водителей выбирают экономически более выгодный вид топлива. Только с начала этого года 4437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО.

Об этом сообщает МВД.

В Главном сервисном центре МВД напоминают водителям, решившим переоборудовать свои автомобили, процедуру оформления транспортного средства. После переоборудования авто в 10-дневный срок владельцу необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и перерегистрировать свое транспортное средство.

Автовладелец должен предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приемки-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием определенного вида топлива.

Также обращаем внимание, что в настоящее время экспертное исследование не обязательно. Соответственно, при осуществлении перерегистрации транспортного средства наличие автомобиля в сервисном центре МВД не является обязательным. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.

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Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.

до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000. Ранее эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по ценеЭти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.

Большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.

Справка Finance.ua:

напоминаем, что предоставление услуг в сервисных центрах МВД происходит по талонам электронной очереди. Запись можно осуществить онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ;

также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД;

украинцы стали чаще покупать электромобили и устанавливать ГБО

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