Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство — Finance.ua
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Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство

Технологии&Авто
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Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство
Установка ГБО: как перерегистрировать транспортное средство
Среди автовладельцев наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с ростом цен на топливо. Поэтому все больше водителей выбирают экономически более выгодный вид топлива. Только с начала этого года 4437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО.
Об этом сообщает МВД.
В Главном сервисном центре МВД напоминают водителям, решившим переоборудовать свои автомобили, процедуру оформления транспортного средства. После переоборудования авто в 10-дневный срок владельцу необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и перерегистрировать свое транспортное средство.
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Автовладелец должен предоставить следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приемки-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.
После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием определенного вида топлива.
Также обращаем внимание, что в настоящее время экспертное исследование не обязательно. Соответственно, при осуществлении перерегистрации транспортного средства наличие автомобиля в сервисном центре МВД не является обязательным. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.
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Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.
Ранее эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.
Большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.

Справка Finance.ua:

  • напоминаем, что предоставление услуг в сервисных центрах МВД происходит по талонам электронной очереди. Запись можно осуществить онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ;
  • также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД;
  • украинцы стали чаще покупать электромобили и устанавливать ГБО
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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