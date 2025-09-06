TikTok позволит отправлять изображения и голосовые записи в личных сообщениях
TikTok предоставит пользователям новые возможности взаимодействия с другими через личные сообщения (DM).
Об этом сообщает TechCrunch.
Какие функции появятся
Теперь пользователи могут отправлять голосовые сообщения и делиться изображениями или видео (до девяти) в личных и групповых чатах на платформе.
Благодаря этим новым функциям TikTok позиционирует себя не только как развлекательную платформу, но и стремится стать местом, где пользователи регулярно взаимодействуют.
Пользователи могут записывать и передавать аудиосообщения продолжительностью до 60 секунд. По информации TikTok, эта функция будет введена в ближайшие несколько недель.
Для обмена фотографиями и видео пользователи могут делать фото или видео с помощью камеры или выбрать их из галереи, чтобы поделиться с другими. Они также могут редактировать содержимое перед отправкой.
Однако для безопасности пользователей люди не смогут отправлять изображения или видео в качестве своего первого сообщения.
Например, если кто-то отправляет сообщение впервые, он не может отправить фото или видео, сделанное собственноручно; он может поделиться только контентом, уже имеющимся в TikTok.
Также когда кто-то решает послать фото или видео, TikTok напоминает ему о необходимости защищать свою конфиденциальность и быть внимательным к тому, кому он посылает этот контент.
Хотя прямые сообщения в TikTok недоступны для пользователей до 16 лет, компания добавляет защиту для пользователей от 16 до 18 лет.
К примеру, TikTok имеет автоматизированные системы для обнаружения и блокировки изображений, содержащих обнаженность. Это означает, что отправитель не сможет отправить обнаженное изображение, а получатель вообще не увидит это изображение.
Пользователи старше 18 лет могут включить эту функцию безопасности в настройках приложения.
Этот шаг сделан в рамках развития TikTok своей платформы. В прошлом году платформа запустила групповые чаты, позволяющие пользователям общаться одновременно с 32 лицами.
Недавно TikTok также запустил Creator Chat Rooms — специальное пространство для создателей и подписчиков, где они могут общаться и взаимодействовать между собой.
