TikTok позволит отправлять изображения и голосовые записи в личных сообщениях

TikTok предоставит пользователям новые возможности взаимодействия с другими через личные сообщения (DM).

TechCrunch

Какие функции появятся

Теперь пользователи могут отправлять голосовые сообщения и делиться изображениями или видео (до девяти) в личных и групповых чатах на платформе.

Благодаря этим новым функциям TikTok позиционирует себя не только как развлекательную платформу, но и стремится стать местом, где пользователи регулярно взаимодействуют.

Пользователи могут записывать и передавать аудиосообщения продолжительностью до 60 секунд. По информации TikTok, эта функция будет введена в ближайшие несколько недель.

Для обмена фотографиями и видео пользователи могут делать фото или видео с помощью камеры или выбрать их из галереи, чтобы поделиться с другими. Они также могут редактировать содержимое перед отправкой.

Однако для безопасности пользователей люди не смогут отправлять изображения или видео в качестве своего первого сообщения.

Например, если кто-то отправляет сообщение впервые, он не может отправить фото или видео, сделанное собственноручно; он может поделиться только контентом, уже имеющимся в TikTok.

Также когда кто-то решает послать фото или видео, TikTok напоминает ему о необходимости защищать свою конфиденциальность и быть внимательным к тому, кому он посылает этот контент.

Хотя прямые сообщения в TikTok недоступны для пользователей до 16 лет, компания добавляет защиту для пользователей от 16 до 18 лет.

К примеру, TikTok имеет автоматизированные системы для обнаружения и блокировки изображений, содержащих обнаженность. Это означает, что отправитель не сможет отправить обнаженное изображение, а получатель вообще не увидит это изображение.

Пользователи старше 18 лет могут включить эту функцию безопасности в настройках приложения.

Этот шаг сделан в рамках развития TikTok своей платформы. В прошлом году платформа запустила групповые чаты, позволяющие пользователям общаться одновременно с 32 лицами.

Недавно TikTok также запустил Creator Chat Rooms — специальное пространство для создателей и подписчиков, где они могут общаться и взаимодействовать между собой.

