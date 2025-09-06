0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

TikTok позволит отправлять изображения и голосовые записи в личных сообщениях

Технологии&Авто
14
TikTok позволит отправлять изображения и голосовые записи в личных сообщениях
TikTok позволит отправлять изображения и голосовые записи в личных сообщениях
TikTok предоставит пользователям новые возможности взаимодействия с другими через личные сообщения (DM).
Об этом сообщает TechCrunch.

Какие функции появятся

Теперь пользователи могут отправлять голосовые сообщения и делиться изображениями или видео (до девяти) в личных и групповых чатах на платформе.
Читайте также
Благодаря этим новым функциям TikTok позиционирует себя не только как развлекательную платформу, но и стремится стать местом, где пользователи регулярно взаимодействуют.
Пользователи могут записывать и передавать аудиосообщения продолжительностью до 60 секунд. По информации TikTok, эта функция будет введена в ближайшие несколько недель.
Для обмена фотографиями и видео пользователи могут делать фото или видео с помощью камеры или выбрать их из галереи, чтобы поделиться с другими. Они также могут редактировать содержимое перед отправкой.
Читайте также
Однако для безопасности пользователей люди не смогут отправлять изображения или видео в качестве своего первого сообщения.
Например, если кто-то отправляет сообщение впервые, он не может отправить фото или видео, сделанное собственноручно; он может поделиться только контентом, уже имеющимся в TikTok.
Также когда кто-то решает послать фото или видео, TikTok напоминает ему о необходимости защищать свою конфиденциальность и быть внимательным к тому, кому он посылает этот контент.
Хотя прямые сообщения в TikTok недоступны для пользователей до 16 лет, компания добавляет защиту для пользователей от 16 до 18 лет.
Читайте также
К примеру, TikTok имеет автоматизированные системы для обнаружения и блокировки изображений, содержащих обнаженность. Это означает, что отправитель не сможет отправить обнаженное изображение, а получатель вообще не увидит это изображение.
Пользователи старше 18 лет могут включить эту функцию безопасности в настройках приложения.
Этот шаг сделан в рамках развития TikTok своей платформы. В прошлом году платформа запустила групповые чаты, позволяющие пользователям общаться одновременно с 32 лицами.
Недавно TikTok также запустил Creator Chat Rooms — специальное пространство для создателей и подписчиков, где они могут общаться и взаимодействовать между собой.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems