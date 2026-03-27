Tesla выпустит что-то «намного круче, чем минивэн» — Илон Маск

Илон Маск
Илон Маск снова подогрел интерес к новинкам Tesla, намекнув на появление нового автомобиля. По его словам, это будет «что-то значительно круче минивэна». Так он ответил на запросы пользователей о более вместительном транспорте для пассажиров.
Впрочем, конкретики пока нет, никаких технических деталей или сроков запуска Маск не назвал.

Почему новые модели Tesla под вопросом

Несмотря на громкие заявления, компания не спешит с расширением модельного ряда. Tesla меняет стратегический фокус и движется в сторону концепции «транспорт как сервис».
На этом фоне:
  • количество активных автомобильных программ сократилось;
  • раньше их было четыре с планами расширения;
  • сейчас осталось три, и все демонстрируют спад.
Это означает, что запуск новых моделей может быть отложен или просмотрен.

Идея минивэна — не нова для Tesla

На самом деле концепция электрического минивэна обсуждается в Tesla уже давно. Еще около десяти лет назад компания рассматривала транспорт с большой пассажировместимостью.
В плане развития была предусмотрена электрификация такого сегмента, но до реального продукта дело так и не дошло.
Среди предыдущих идей:
  • создание минивэна на базе Tesla Model X;
  • использование подобного транспорта в The Boring Company;
  • потенциальное сотрудничество с Mercedes-Benz для электрического фургона Sprinter.
В итоге ни один из этих проектов не был реализован, хотя сам Mercedes-Benz eSprinter впоследствии появился как отдельная разработка немецкого бренда.
Новый интерес после дискуссий о Cybertruck

Волна обсуждений активизировалась после того, как Маск заявил, что Tesla Cybertruck может играть роль семейного авто.
Он отметил, что пикап способен вместить три детских кресла на втором ряду. Однако пользователи отнеслись к этому скептически и предложили создать полноценный минивэн.
В ответ Маск и написал, что «что-то гораздо круче уже на подходе».

Стоит ли верить новым обещаниям

К заявлениям Маска традиционно относятся осторожно. Ранее он уже не раз анонсировал масштабные новинки, которые либо задерживались, либо так и не появлялись. Об этом мы писали здесь.
В частности:
  • обещание «самой эпической демонстрации» Tesla до конца 2025 года не оправдалось;
  • запуск Tesla Roadster несколько раз переносился.
Поэтому пока новый супер-автомобиль остается лишь интригой — без четких деталей и подтвержденных планов.
По материалам:
ITC.ua
