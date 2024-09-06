Tesla планирует запустить «автопилот» на рынках Китая и Европы в 2025 году — Finance.ua

Tesla планирует запустить «автопилот» на рынках Китая и Европы в 2025 году Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

Tesla планирует запустить «автопилот» на рынках Китая и Европы в 2025 году

Tesla объявила о намерении вывести свое программное обеспечение Full Self-Driving (FSD) для расширенного автопилота на рынки Китая и Европы, ожидая одобрения регуляторов этих регионов.

Об этом пишет Reuters.

Акции Tesla поднялись на 2,5% в четверг на фоне новости, появившейся за месяц до презентации нового робота-такси «Cybercab», который базируется на технологии, помогающей водителям ускоряться, тормозить и управлять автомобилем в городах и на шоссе. под наблюдением человека.

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Генеральный директор Илон Маск в июле заявил, что компания, вероятно, получит регуляторное разрешение FSD в обоих регионах до конца года. Маск отметил в четверг, что запуск FSD на рынках с правосторонним рулем может состояться в конце первого квартала или в период с апреля по июнь 2025 года. Тем не менее, склонность Маска к амбициозным терминам часто вызывает сомнения у инвесторов и аналитиков, особенно после нескольких пропущенных целей по FSD, Semi и Cybertruck.

Компания также объявила о внедрении новых функций, таких как «Actually Smart Summon» и FSD для пикапа Cybertruck в этом месяце, а также о выходе версии 13 программного обеспечения, что потребует меньшего вмешательства водителя, уже в следующем месяце.

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В июне Шанхай, где расположена одна из гигафабрик Tesla, разрешил проведение тестирования 10 автомобилей с FSD, что открывает путь к его внедрению в Китае.

Брокерская компания Piper Sandler отметила, что хотя последние данные с трекера сообщества по производительности FSD на оборудовании HW3 могут вызвать беспокойство у владельцев автомобилей, это не является серьезной проблемой для инвесторов Tesla.

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Смещение фокуса Tesla на продукты, такие как человекообразный робот, роботакси и FSD, происходит на фоне снижения продаж электромобилей из-за высоких процентных ставок, вопросы быстрой зарядки и дальности поездок на одном заряде.

Wall Street остается осторожным по отношению к компаниям, разрабатывающим технологии самоуправления, из-за жесткого регуляторного контроля. В то же время инвесторы надеются, что потенциальная администрация Трампа может ускорить регуляторные процессы.

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