Tesla планирует продать первую виртуальную электростанцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla планирует продать первую виртуальную электростанцию

Технологии&Авто
7
Tesla планирует продать первую виртуальную электростанцию
Tesla планирует продать первую виртуальную электростанцию
Компания Tesla объявила, что планирует продавать свою первую виртуальную электростанцию, работающую в Южной Австралии. Tesla имеет долгую историю работы в энергетической промышленности Австралии, где она запустила несколько первых проектов, таких как проект «Большой батареи».
Южная Австралия, в частности, испытывает много проблем с электросетью и одни из самых высоких затрат на электроэнергию из всех развитых стран.
Читайте также
Находясь в регионе при запуске «большой батареи», генеральный директор Tesla Илон Маск ознакомился со значительными трудностями семей с низким доходом. Нестабильная сеть и высокие затраты на электроэнергию приводят к тому, что некоторым семьям приходится решать: не включать свет или голодать.
Генеральный директор был эмоционально потрясен этой проблемой и пообещал, что Tesla будет «работать больше», чтобы помочь решить эту проблему.
Читайте также
Он не шутил, потому что через несколько месяцев компания Tesla объявила, что достигла соглашения с правительством Южной Австралии об установке солнечных батарей и Powerwall для 50 000 домов — многие из которых — это дома малообеспеченных семей.
Ключевая цель состоит в том, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для этих семей путем объединения этих Powerwall в большую виртуальную электростанцию, которая может предоставлять услуги сети.
Читайте также
Tesla пытается продать свою виртуальную электростанцию ​​в Южной Австралии. Согласно сообщению AFR, Tesla распространяет предложение о продаже виртуальной электростанции потенциальным покупателям в Австралии.
Tesla утверждает, что виртуальная электростанция распределена примерно в 7000 домах мощностью 35 МВт, а около 70% систем работают на солнечной энергии.
В презентации компании упоминается, что существует много возможностей для развития системы, и Tesla хочет оставаться партнером, поставляя свои Powerwall и программное обеспечение Autobidder для управления мощностью и продажи электроэнергии.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.