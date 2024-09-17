Tesla планирует продать первую виртуальную электростанцию — Finance.ua

Tesla планирует продать первую виртуальную электростанцию Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

Tesla планирует продать первую виртуальную электростанцию

Компания Tesla объявила, что планирует продавать свою первую виртуальную электростанцию, работающую в Южной Австралии. Tesla имеет долгую историю работы в энергетической промышленности Австралии, где она запустила несколько первых проектов, таких как проект «Большой батареи».

Южная Австралия, в частности, испытывает много проблем с электросетью и одни из самых высоких затрат на электроэнергию из всех развитых стран.

Находясь в регионе при запуске «большой батареи», генеральный директор Tesla Илон Маск ознакомился со значительными трудностями семей с низким доходом. Нестабильная сеть и высокие затраты на электроэнергию приводят к тому, что некоторым семьям приходится решать: не включать свет или голодать.

Генеральный директор был эмоционально потрясен этой проблемой и пообещал, что Tesla будет «работать больше», чтобы помочь решить эту проблему.

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Он не шутил, потому что через несколько месяцев компания Tesla объявила, что достигла соглашения с правительством Южной Австралии об установке солнечных батарей и Powerwall для 50 000 домов — многие из которых — это дома малообеспеченных семей.

Ключевая цель состоит в том, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для этих семей путем объединения этих Powerwall в большую виртуальную электростанцию, которая может предоставлять услуги сети.

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Tesla пытается продать свою виртуальную электростанцию ​​в Южной Австралии. Согласно сообщению AFR, Tesla распространяет предложение о продаже виртуальной электростанции потенциальным покупателям в Австралии.

Tesla утверждает, что виртуальная электростанция распределена примерно в 7000 домах мощностью 35 МВт, а около 70% систем работают на солнечной энергии.

В презентации компании упоминается, что существует много возможностей для развития системы, и Tesla хочет оставаться партнером, поставляя свои Powerwall и программное обеспечение Autobidder для управления мощностью и продажи электроэнергии.

Autogeek По материалам:

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