Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей

Технологии&Авто
17
Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей
Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей
Компания Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей.
Об этом пишет 32cars.
Tesla 10 октября представит миру новый Robotaxi. Теперь компания будет известна не только как производитель электромобилей, но и разработчик технологий автономного вождения. В последние годы Tesla уже продемонстрировала интерес к этой отрасли с развитием системы Autopilot и технологии FSD, которая должна появиться в Европе в 2025 году. Однако Robotaxi станет шагом нового уровня.
Читайте также
В рамках этого проекта Tesla также разрабатывает новую технологию, которая несколько лет назад казалась не столь приоритетной для компании — это домашняя беспроводная зарядная станция для электромобилей. Теперь, въезжая в гараж, владельцам не придется искать кабель и подключать автомобиль к электросети, поскольку платформа на полу будет заряжать батарею автоматически.
Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей
Интерес Tesla к беспроводной зарядке не нов. С начала 2023 г. компания начала демонстрировать первые наработки в этом направлении и даже на короткое время приобрела стартап Wiferion, специализирующийся на беспроводной зарядке, прежде чем продала его, однако сохранила часть его команды. После этого компания больше сосредоточилась на разработке роботизированной руки для автоматизированной зарядки автомобилей, но теперь стратегия изменилась, вероятно, из-за разработки Robotaxi Cybercab.
Если Tesla планирует полностью автоматизировать процесс управления будущим автомобилем, логично, что она стремится улучшить и опыт зарядки с помощью беспроводной технологии.
Читайте также
Tesla подала четыре новых патента, связанных с этой системой, в международные патентные ведомства. Эти патенты относятся к короткозамыкателям для уменьшения утечек тока, датчиков температуры и приложений для беспроводной зарядки, топологии цепи и методов производства, а также параметров оценки эффективности такого типа зарядки.
Хотя официальные детали пока не оглашены, ожидается, что Tesla поделится первыми подробностями во время презентации Robotaxi. Возможно, тогда компания раскроет, удалось ли ей улучшить эффективность беспроводной зарядки, традиционно отстававшей от ведущих решений. Недавние системы магнитного резонанса уже достигают эффективности до 95%, что приблизило их к уровню зарядки.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.