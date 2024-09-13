Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей — Finance.ua

Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей

Компания Tesla запатентовала домашнюю беспроводную зарядку для электромобилей.

Об этом пишет 32cars.

Tesla 10 октября представит миру новый Robotaxi. Теперь компания будет известна не только как производитель электромобилей, но и разработчик технологий автономного вождения. В последние годы Tesla уже продемонстрировала интерес к этой отрасли с развитием системы Autopilot и технологии FSD, которая должна появиться в Европе в 2025 году. Однако Robotaxi станет шагом нового уровня.

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В рамках этого проекта Tesla также разрабатывает новую технологию, которая несколько лет назад казалась не столь приоритетной для компании — это домашняя беспроводная зарядная станция для электромобилей. Теперь, въезжая в гараж, владельцам не придется искать кабель и подключать автомобиль к электросети, поскольку платформа на полу будет заряжать батарею автоматически.

Интерес Tesla к беспроводной зарядке не нов. С начала 2023 г. компания начала демонстрировать первые наработки в этом направлении и даже на короткое время приобрела стартап Wiferion, специализирующийся на беспроводной зарядке, прежде чем продала его, однако сохранила часть его команды. После этого компания больше сосредоточилась на разработке роботизированной руки для автоматизированной зарядки автомобилей, но теперь стратегия изменилась, вероятно, из-за разработки Robotaxi Cybercab.

Если Tesla планирует полностью автоматизировать процесс управления будущим автомобилем, логично, что она стремится улучшить и опыт зарядки с помощью беспроводной технологии.

Tesla подала четыре новых патента, связанных с этой системой, в международные патентные ведомства. Эти патенты относятся к короткозамыкателям для уменьшения утечек тока, датчиков температуры и приложений для беспроводной зарядки, топологии цепи и методов производства, а также параметров оценки эффективности такого типа зарядки.

Хотя официальные детали пока не оглашены, ожидается, что Tesla поделится первыми подробностями во время презентации Robotaxi. Возможно, тогда компания раскроет, удалось ли ей улучшить эффективность беспроводной зарядки, традиционно отстававшей от ведущих решений. Недавние системы магнитного резонанса уже достигают эффективности до 95%, что приблизило их к уровню зарядки.

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