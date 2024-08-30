Рейтинг надежности подержанных авто: Tesla оказалась в конце — Consumer Reports Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

Рейтинг надежности подержанных авто: Tesla оказалась в конце — Consumer Reports

Tesla является одним из наименее надежных производителей автомобилей в Соединенных Штатах, когда речь идет о подержанных авто в возрасте от 5 до 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Consumer Reports. Организация составила рейтинг брендов по надежности для подержанных автомобилей после 5−10 лет эксплуатации

Tesla оказалась на третьем с конца месте в рейтинге надежности Consumer Reports, опередив двух других американских автопроизводителей: Dodge и Chrysler.

Наивысшее место в рейтинге занял бренд Lexus, за ним следуют Toyota и Mazda.

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Стоит отметить, что Tesla является единственным производителем полностью электрических автомобилей в рейтинге. Дело в том, что в 2014 году — старейшем модельном году, который рассматривается для рейтинга подержанных автомобилей — Tesla была единственным производителем автомобилей для массового рынка в США, поставлявшим электромобили клиентам. Этот факт оставался неизменным до начала 2020-х годов, когда начались продажи первых легковых электромобилей Rivian, Polestar и Lucid.

В 2014 году первый серийный автомобиль Tesla — Model S — находился на начальном этапе своего жизненного цикла. Его выпустили всего двумя годами ранее. Model X запустили в производство в 2015 году. Поэтому, как и в случае с каждым новым автопроизводителем, неудивительно, что первые сошедшие с конвейера автомобили могут иметь определенные проблемы, которые впоследствии исчезли с новыми автомобилями, такими как Model 3 и Model Y.

В рейтинге надежности новых автомобилей Consumer Reports компания Tesla заняла 14 место из 30 (Rivian заняла 28-е, а Chrysler — 30-е). Это уже гораздо лучше, чем в случае подержанных авто, где фигурировала первая Model S.

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«Эта разница проявляется в наших данных, где несколько владельцев Model S 2014−2015 гг. сообщили о необходимости замены электромотора, аккумуляторной батареи или аппаратного обеспечения информационно-развлекательной системы», — сказал Стивен Элек, старший аналитик автомобильных данных Consumer Reports. «Возможно, что эти компоненты со временем выходят из строя, а это значит, что у новых Tesla остались годы, прежде чем мы узнаем, возникают ли подобные проблемы. Мы будем продолжать отслеживать данные о возможных тенденциях».

Выборка опроса Consumer Reports включала более 150 тысяч транспортных средств. Общие показатели надежности за 6 модельных лет были усреднены, чтобы получить показатель надежности бывшего в использовании бренда авто. В общей сложности исследовались 20 потенциальных проблем подержанных автомобилей: от скрипа тормозов и износа внутренней отделки до проблем с двигателем, коробкой передач или батареей электромобиля по истечении гарантийного периода.

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