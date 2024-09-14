Tesla разрабатывает беспроводную зарядную станцию ​​для электромобилей (фото) — Finance.ua

Tesla разрабатывает беспроводную зарядную станцию ​​для электромобилей (фото) Сегодня 02:01 — Технологии&Авто

Tesla разрабатывает беспроводную зарядную станцию ​​для электромобилей (фото)

Несколько новых патентов раскрыли беспроводную зарядную домашнюю станцию ​​Tesla для электромобилей. Заявки касаются уменьшения утечки тока, датчиков, топологии схемы и оценки параметров.

Об этом пишет Electrek.

Беспроводное зарядное устройство избавляет от необходимости подключения кабелем. Tesla придерживается курса на автоматизацию работы автомобилей, и потому позаботилась о том, чтобы машина заряжалась без участия человека, просто стоя в гараже.

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Также возникает вопрос эффективности. Исторически беспроводные средства имели меньший КПД, чем подзарядка кабелем. Некоторые новые решения, как магнитно-резонансная зарядка, могут дать до ~95%, как и кабель. Но на протяжении многих лет Tesla предпочитала автоматизированную роборуку для проводной зарядки.

В прошлом году Tesla обнародовала изображение беспроводной домашней зарядной станции.

Автопроизводитель никогда не комментировал это, изображение было частью презентации, однако на нем достаточно четко видно беспроводное зарядное устройство.

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Также Tesla приобрела стартап, который сосредотачивается на беспроводной зарядке, снова продала его, но интегрировала часть работников.

Недавно главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен подтвердил, что компания Tesla работает над беспроводной зарядной панелью. Ранее стало известно, что Cybertruck имеет разъемы индуктивной зарядки, что намекает на модернизацию беспроводным устройством.

Сейчас Tesla подала заявку на следующие четыре патента:

переключатель для уменьшения тока утечки в землю при индуктивной зарядке;

датчики температуры и использования для беспроводной зарядки;

топология схемы беспроводной зарядки и соответствующие способы изготовления;

оценка параметров беспроводной зарядки.

Неизвестно, когда Tesla планирует представить свою технологию беспроводной зарядки, но не удивительно, если она появится на презентации фирменного роботакси в следующем месяце — эта технология в большей степени связана с беспилотными транспортными средствами, которые смогут заряжаться, когда никого нет рядом, чтобы подсоединить кабель.

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