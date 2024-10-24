Tesla отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли более чем за год. Акции автопроизводителя выросли на 12% — Finance.ua
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Tesla отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли более чем за год. Акции автопроизводителя выросли на 12%

Фондовый рынок
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Tesla отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли более чем за год. Акции автопроизводителя выросли на 12%
Tesla отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли более чем за год. Акции автопроизводителя выросли на 12%
Рыночная стоимость Tesla Inc. выросла на $80 млрд после того, как производитель электромобилей сообщил о своей крупнейшей квартальной прибыли более чем через год и опубликовал оптимистичные прогнозы на 2025-й, пишет Bloomberg.
Сильный отчет о доходах Tesla появился через две недели после громкой презентации нового роботакси компании, разочаровавшего многих инвесторов.

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Скорректированная чистая прибыль за третий квартал выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, до $2,5 млрд, превысив ожидания в $2,1 млрд. Скорректированная прибыль в размере 72 центов на акцию в третьем квартале превысила среднюю оценку в 58 центов.
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Выручка составила $25,18 млрд. по сравнению с прогнозами $25,37 млрд., согласно данным LSEG.
Результаты третьего квартала были поддержаны продажей Cybertruck, впервые принесшей прибыль. Акции были подогреты и надеждами на будущее: Илон Маск пообещал сделать Tesla самой дорогой компанией в мире, начав с роста поставок на 20−30% в следующем году.
Маск заявил, что Tesla намерена официально запустить райдшеринг в Техасе и Калифорнии в следующем году. Хотя для вождения по дорогам общего пользования потребуется одобрение регулирующих органов, комментарии Маска привели к снижению акций конкурентов Uber Technologies Inc. и Lyft Inc.
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Маск сообщил, что производство специализированного робота Cybercab достигнет массовых объемов в 2026 году и что компания нацелена на выпуск не менее 2 млн единиц, а «возможно, в конце концов и 4 млн».
Tesla собирается выпустить доступные модели на следующий год, но Маск развеял давние ожидания некоторых инвесторов, что компания выпустит электромобиль, чтобы конкурировать с автомобилями массового рынка, такими как Toyota Corolla.
Акции Tesla взлетели на 12% на постмаркет-торгах в Нью-Йорке, потенциально компенсировав большую часть падения на 14%, акции продемонстрированные с начала года до закрытия торгов в среду.
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Валовая маржа компании в автомобильном секторе за третий квартал составила 17,1%, превзойдя оценки аналитиков и увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда она составляла 14,6%.
Tesla в третьем квартале 2024 года поставила 462 890 авто, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Этот рост стал первым в этом году, но не оправдал ожидания Уолл-стрит. Снабжение является ближайшим показателем к числу проданных единиц. Это один из наиболее пристально отслеживаемых показателей на Уолл-стрит.
По материалам:
Forbes.ua
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