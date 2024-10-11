Tesla представила свои первые беспилотные роботакси Cybercab и Robovan (фото) — Finance.ua
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Tesla представила свои первые беспилотные роботакси Cybercab и Robovan (фото)

Технологии&Авто
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Гендиректор Tesla Илон Маск 10 октября на мероприятии «We, Robot» представил первые два полностью беспилотных транспортных средства компании — Cybercab и микроавтобус Robovan.
Об этом говорится на сайте Tesla.
Двухместный Cybercab получил футуристический дизайн. Он имеет индуктивную зарядку и открывающуюся вверх дверь. У электромобиля отсутствуют руль и педали. В компании сообщили, что такое транспортное средство будет стоить менее $30 000.
Tesla представила свои первые беспилотные роботакси Cybercab и Robovan (фото)
Tesla представила свои первые беспилотные роботакси Cybercab и Robovan (фото)
Cybercab. Фото: Tesla
Микроавтобус Robovan тоже без руля и педалей. Он имеет беспроводную зарядку и вмещает до 20 человек.
Tesla представила свои первые беспилотные роботакси Cybercab и Robovan (фото)
Tesla представила свои первые беспилотные роботакси Cybercab и Robovan (фото)
Робован. Фото: Tesla
Tesla планирует запустить полностью автономное вождение в Техасе и Калифорнии на следующий год, а производство Cybercab начать до 2026 года. По словам Маска, это, вероятно, произойдет до 2027 года.
Гендиректор Tesla заявил, что такие беспилотные автомобили будут в 10−20 раз безопаснее транспортных средств, которыми управляют люди.
Компания планирует сделать поездки на таких роботах дешевле, чем на традиционных автобусах — около 20 центов за километр.
Tesla следует получить одобрение регулирующих органов перед запуском в производство.
Илон Маск долгое время рассказывал о концепции роботакси. Он намекал на будущее, в котором владельцы Tesla могли бы предоставлять свои электромобили в общий автопарк и зарабатывать деньги, пока их авто работает автономно и возят других пассажиров.
В апреле этого года Маск объявил на своей странице в соцсети X, что Tesla собирается представить сервис роботы 8 августа, но релиз отложили. Следующую дату 10 сентября тоже отложили. По данным Bloomberg, это было связано с тем, что Маску не понравился дизайн роботакси. Также компания якобы требовала больше времени на создание прототипов для демонстрации.
По материалам:
Forbes.ua
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