Tesla больше не будет продавать свою доступную модель Model 3 Standard Range — Finance.ua
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Tesla больше не будет продавать свою доступную модель Model 3 Standard Range

Технологии&Авто
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Tesla больше не будет продавать свою доступную модель Model 3 Standard Range
Tesla больше не будет продавать свою доступную модель Model 3 Standard Range, Фото: Tesla
Tesla прекратила продажу своей самой дешевой модели электромобиля: Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive. Это следует из обновленного конфигуратора онлайн Model 3, который больше не содержит этой версии.
Об этом пишет electrek.
Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive была самым дешевым электромобилем Tesla, доступным для покупки. Его цена составила $39 тыс. (до учета налоговых льгот).

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Tesla часто меняет комплектации своих автомобилей, не производя никаких объявлений и не объясняя эти изменения. Но на этот раз с высокой долей вероятности можно определить, что и почему произошло.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Model 3 Standard Range был последним автомобилем Tesla, использовавшим аккумуляторные элементы LFP из Китая.
Китайские элементы питания недавно получили повышенные пошлины на импорт в США, и эти аккумуляторы также затрудняют доступ к налоговой льготе для электромобилей в размере $7,5 тыс.
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Вероятно, Tesla считала, что эта конкретная комплектация не будет конкурентоспособной из-за повышенных пошлин.
Теперь самая дешевая версия автопроизводителя — Model 3 Long Range Rear-Wheel-Drive — предлагается за $42,5 тыс. Следовательно, заинтересованным потребителям придется платить на $3,5 тыс. больше.
В США можно надеяться на федеральный налоговый кредит, который сэкономит $7,5 тыс. То есть этот автомобиль обойдется в $35 тыс.
По материалам:
ITC.ua
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