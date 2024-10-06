Tesla больше не будет продавать свою доступную модель Model 3 Standard Range — Finance.ua

Tesla больше не будет продавать свою доступную модель Model 3 Standard Range Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Tesla больше не будет продавать свою доступную модель Model 3 Standard Range, Фото: Tesla

Tesla прекратила продажу своей самой дешевой модели электромобиля: Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive. Это следует из обновленного конфигуратора онлайн Model 3, который больше не содержит этой версии.

Об этом пишет electrek.

Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive была самым дешевым электромобилем Tesla, доступным для покупки. Его цена составила $39 тыс. (до учета налоговых льгот).

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку.

Tesla часто меняет комплектации своих автомобилей, не производя никаких объявлений и не объясняя эти изменения. Но на этот раз с высокой долей вероятности можно определить, что и почему произошло.

Фото: Tesla

Model 3 Standard Range был последним автомобилем Tesla, использовавшим аккумуляторные элементы LFP из Китая.

Китайские элементы питания недавно получили повышенные пошлины на импорт в США, и эти аккумуляторы также затрудняют доступ к налоговой льготе для электромобилей в размере $7,5 тыс.

Читайте также Cybertruck получил полный автопилот Tesla

Вероятно, Tesla считала, что эта конкретная комплектация не будет конкурентоспособной из-за повышенных пошлин.

Теперь самая дешевая версия автопроизводителя — Model 3 Long Range Rear-Wheel-Drive — предлагается за $42,5 тыс. Следовательно, заинтересованным потребителям придется платить на $3,5 тыс. больше.

В США можно надеяться на федеральный налоговый кредит, который сэкономит $7,5 тыс. То есть этот автомобиль обойдется в $35 тыс.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.