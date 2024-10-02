Cybertruck получил полный автопилот Tesla — Finance.ua

Cybertruck получил полный автопилот Tesla Сегодня 02:47 — Технологии&Авто

Cybertruck получил полный автопилот Tesla

Некоторые владельцы Tesla Cybertruck теперь могут попробовать полную функцию автопилота на автомагистралях США. Все из-за свежего обновления от компании.

По словам главы Tesla AI Ашока Элусвами, Cybertruck станет первым автомобилем бренда, который получит возможность «end-to-end» автономной езды по автомагистралям с использованием нейронных сетей для навигации.

В настоящее время функция доступна только избранным владельцам в рамках программы раннего доступа и пока не ясно, когда она станет доступна всем.

Хотя автопилоту все еще требуется внимание водителя, многие критики утверждают, что маркетинг Tesla может вводить в заблуждение, создавая впечатление полной автономности.

Ранние владельцы базовой модели Cybertruck, предварительно заказавшие авто, заплатили $7000 за эту функцию и ждали почти год для ее активации. Теперь же подписка на FSD (Supervised) стоит $99 в месяц.

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