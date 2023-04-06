Tesla наращивает производство автомобильных аккумуляторов — Finance.ua

Tesla наращивает производство автомобильных аккумуляторов 06.04.2023, 00:29 — Технологии&Авто

Tesla наращивает производство автомобильных аккумуляторов

В последние годы китайские производители отвоевывали долю рынка автомобильных аккумуляторов, чтобы доминировать в мировых поставках. Однако новые батареи от американской Tesla настроены сменить отрасль.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, в последнее время аккумуляторы для электромобилей претерпели быстрые технологические изменения. До этого приоритетом было улучшение плотности энергии для увеличения запаса хода: это делали путем изменения состава материалов аккумулятора, тогда как форме элементов уделялось меньше внимания.

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Ведущими стандартами были формы плоских мешочков или прямоугольных коробок. В то же время, цилиндрические элементы батареи долгое время считались менее привлекательным вариантом, поскольку пустоты между круглыми элементами, сложенными вместе, воспринимались как утраченное пространство. В прошлом году батареи такого типа составляли только часть мирового рынка.

Тем не менее, Tesla делает большую ставку на то, что они станут будущим промышленным стандартом. Производитель разработал цилиндрические элементы диаметром 46 мм и длиной 80 мм с плотностью энергии, которая в пять раз превышает этот показатель текущих аккумуляторов большинства автомобилей Tesla.

Новые элементы дешевле в производстве, чем предыдущие версии, так как используют материал, включающий алюминий — относительно распространенный и дешевый металл, и в целом меньше сырья. Обновленные батареи имеют меньшее количество деталей, что означает и меньший вес. Их легче массово производить, поскольку не нужно настраивать под разные формы и конструкции автомобилей.

Это происходит на фоне американского закона о понижении инфляции, который повысил ставки для мировых производителей электромобилей, среди которых и китайские компании по изготовлению аккумуляторов. Законодательство предусматривает потребительский налоговый кредит для покупателей электромобилей, если автомобиль собрали в США, а производство не привлекало «иностранных организаций, вызывающих обеспокоенность».

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Электрокар с аккумулятором, полностью изготовленным на заводах Tesla в Остине и Неваде, позволит компании получить субсидии, а также увеличить продажи благодаря налоговым льготам для покупателей.

В последние месяцы Tesla увеличила производство аккумуляторов в США. Фирма заказала материалы для аккумуляторов южнокорейской компании L&F на 2,9 млрд долларов вместо полностью изготовленных батарей. Это означает большую доступность аккумуляторов и более высокую маржу на проданные автомобили.

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Как пишет FT, это досадно для таких компаний, как Panasonic и LG Energy Solution, сделавших ставку на то, что Tesla будет продолжать полагаться на их технологии для аккумуляторов. На создание мощностей и поставку многих запчастей, специально разработанных для Tesla, было потрачено миллиарды. Соответственно есть высокие рыночные ожидания для производителей аккумуляторов.

При этом объемы продаж электромобилей во всем мире растут, и спрос на аккумуляторы будет оставаться высоким на фоне постоянной нехватки производственных мощностей. И пока Tesla не увеличит производство, чтобы соответствовать продажам автомобилей, она остается зависимой от поставщиков.

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