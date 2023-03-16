Приложение Tesla позволило случайно угнать чужой электромобиль — Finance.ua

Приложение Tesla позволило случайно угнать чужой электромобиль Сегодня 17:34 — Фондовый рынок

Раджеш Рандев, житель Ванкувера, Канада, спешил забрать своих детей из школы, когда он сел в свою Tesla Model 3 и уехал. Однако впоследствии Рандев понял, что это был чужой автомобиль. По факту: он угнал чужую Tesla Model 3 с помощью приложения для смартфона.

Инцидент произошел 7 марта. Рандев перепутал свою белую Tesla Model 3 с такой же машиной, которая была припаркована рядом. Он заподозрил, что это другая машина, когда увидел трещину на лобовом стекле, и позвонил жене, чтобы спросить ее, что произошло. Подозрения усилились, когда он не смог найти зарядное устройство своего телефона в машине.

«Через некоторое время я получил на свой телефон сообщение, в котором говорилось: «Раджеш, ты ведешь Теслу?», — рассказывает мужчина.

Сообщение было от Махмуда, владельца Tesla Model 3, которую он случайно угнал. Махмуд нашел номер телефона Рандева в документах, оставшихся в его машине.

Рандев позвонил по телефону Махмуду и они договорились обменяться машинами, когда Рандев заберет детей из школы. В итоге Рандев смог дважды открыть чужую Tesla Model 3 и проехать на ней в пункт назначения.

Приложение Tesla позволяет пользователям разблокировать свои автомобили и отправиться в поездку, однако оно связано с автомобилем каждого владельца. Приложение не должно открывать другие автомобили.

Официального комментария Tesla пока не было.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.