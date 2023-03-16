Приложение Tesla позволило случайно угнать чужой электромобиль — Finance.ua
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Приложение Tesla позволило случайно угнать чужой электромобиль

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Раджеш Рандев, житель Ванкувера, Канада, спешил забрать своих детей из школы, когда он сел в свою Tesla Model 3 и уехал. Однако впоследствии Рандев понял, что это был чужой автомобиль. По факту: он угнал чужую Tesla Model 3 с помощью приложения для смартфона.
Приложение Tesla позволило случайно угнать чужой электромобиль
Инцидент произошел 7 марта. Рандев перепутал свою белую Tesla Model 3 с такой же машиной, которая была припаркована рядом. Он заподозрил, что это другая машина, когда увидел трещину на лобовом стекле, и позвонил жене, чтобы спросить ее, что произошло. Подозрения усилились, когда он не смог найти зарядное устройство своего телефона в машине.
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«Через некоторое время я получил на свой телефон сообщение, в котором говорилось: «Раджеш, ты ведешь Теслу?», — рассказывает мужчина.
Сообщение было от Махмуда, владельца Tesla Model 3, которую он случайно угнал. Махмуд нашел номер телефона Рандева в документах, оставшихся в его машине.
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Рандев позвонил по телефону Махмуду и они договорились обменяться машинами, когда Рандев заберет детей из школы. В итоге Рандев смог дважды открыть чужую Tesla Model 3 и проехать на ней в пункт назначения.
Приложение Tesla позволяет пользователям разблокировать свои автомобили и отправиться в поездку, однако оно связано с автомобилем каждого владельца. Приложение не должно открывать другие автомобили.
Официального комментария Tesla пока не было.
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По материалам:
Ampercar
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