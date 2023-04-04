Tesla впервые отзывает электрогрузовики Semi — Finance.ua

Tesla впервые отзывает электрогрузовики Semi 04.04.2023, 00:49 — Технологии&Авто

Tesla впервые отзывает электрогрузовики Semi

Tesla объявила о добровольном отзыве грузовиков Semi, впервые с тех пор, как компания начала доставки крупных электрогрузовиков клиентам в декабре 2022 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC

Согласно представленным документам об отзыве, размещенным на веб-сайте Национального управления безопасности дорожного движения США, речь идет о 35 грузовиках Tesla Semi.

Грузовики были изготовлены с электронным модулем стояночного тормоза клапана, в котором был обнаружен дефект поставщиком Bendix в феврале 2023 года.

Этот дефект делал водителей уязвимыми к инцидентам и увеличил вероятность аварии на дороге.

Дефектные модули могут «не перейти в положение парковки, когда стояночный тормоз активирован», таким образом Semi может самостоятельно откатиться с места парковки без ведома водителя.

Согласно документам, по состоянию на сегодняшний день это не привело к аварии или каким-либо повреждениям.

Укрінформ По материалам:

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