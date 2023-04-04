Tesla впервые отзывает электрогрузовики Semi — Finance.ua

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Tesla впервые отзывает электрогрузовики Semi

Технологии&Авто
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Tesla впервые отзывает электрогрузовики Semi
Tesla впервые отзывает электрогрузовики Semi
Tesla объявила о добровольном отзыве грузовиков Semi, впервые с тех пор, как компания начала доставки крупных электрогрузовиков клиентам в декабре 2022 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.
Согласно представленным документам об отзыве, размещенным на веб-сайте Национального управления безопасности дорожного движения США, речь идет о 35 грузовиках Tesla Semi.
Грузовики были изготовлены с электронным модулем стояночного тормоза клапана, в котором был обнаружен дефект поставщиком Bendix в феврале 2023 года.
Этот дефект делал водителей уязвимыми к инцидентам и увеличил вероятность аварии на дороге.
Дефектные модули могут «не перейти в положение парковки, когда стояночный тормоз активирован», таким образом Semi может самостоятельно откатиться с места парковки без ведома водителя.
Согласно документам, по состоянию на сегодняшний день это не привело к аварии или каким-либо повреждениям.
По материалам:
Укрінформ
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