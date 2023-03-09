Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным - Маск — Finance.ua
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Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным - Маск

Технологии&Авто
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Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным - Маск
Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным - Маск
Автомобили Tesla, которые будут построены на платформе нового поколения, будут работать почти полностью в автономном режиме.
Об этом заявил глава Tesla Илон Маск на конференции Morgan Stanley, сообщает Electrek.
Таким образом, водителю не придется постоянно следить за дорогой и держать руки на руле.
Заявление Маска совпадает с его прошлогодними обещаниями построить какое-нибудь футуристическое «роботакси» — шаттл, предназначенный исключительно для перевозки пассажиров.
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«Он будет в значительной степени оптимизирован под автономию — то есть у него не будет руля или педалей. Будет и ряд других инноваций, которые я считаю достаточно впечатляющими, фундаментально они станут целью снижения стоимости поездки в миле или километре», — говорил Маск в апреле 2022 года.
При этом начало производства было запланировано на 2023 год.
Стоит отметить, что Маск пообещал, что Tesla сделает все свои автомобили, выпущенные с 2016 года, «совершенно самоуправляемыми» с помощью обновлений программного обеспечения.
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При этом он дошел к тому, что упомянул «самостоятельное вождение 5-го уровня SAE». Некоторые покупатели Tesla платили от $5 000 до $15 000, считая, что автопроизводитель в конце концов выполнит это обещание.
Тем не менее, Tesla пока представила лишь «полную бета-версию автономного вождения» (FSD Beta), которая по-прежнему является системой помощи водителю 2-го уровня FSD Beta.
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Бета-программа FSD также находилась в застое в течение нескольких месяцев практически без существенных обновлений для подавляющего большинства участников программы.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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