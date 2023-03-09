Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным - Маск — Finance.ua

Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным - Маск Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

Следующий автомобиль Tesla будет почти полностью автономным - Маск

Автомобили Tesla, которые будут построены на платформе нового поколения, будут работать почти полностью в автономном режиме.

Об этом заявил глава Tesla Илон Маск на конференции Morgan Stanley, сообщает Electrek.

Таким образом, водителю не придется постоянно следить за дорогой и держать руки на руле.

Заявление Маска совпадает с его прошлогодними обещаниями построить какое-нибудь футуристическое «роботакси» — шаттл, предназначенный исключительно для перевозки пассажиров.

Читайте также Tesla снизила цены на два своих самых дорогих электромобиля

«Он будет в значительной степени оптимизирован под автономию — то есть у него не будет руля или педалей. Будет и ряд других инноваций, которые я считаю достаточно впечатляющими, фундаментально они станут целью снижения стоимости поездки в миле или километре», — говорил Маск в апреле 2022 года.

При этом начало производства было запланировано на 2023 год.

Стоит отметить, что Маск пообещал, что Tesla сделает все свои автомобили, выпущенные с 2016 года, «совершенно самоуправляемыми» с помощью обновлений программного обеспечения.

Читайте также Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акций Tesla почти на $2 миллиарда

При этом он дошел к тому, что упомянул «самостоятельное вождение 5-го уровня SAE». Некоторые покупатели Tesla платили от $5 000 до $15 000, считая, что автопроизводитель в конце концов выполнит это обещание.

Тем не менее, Tesla пока представила лишь «полную бета-версию автономного вождения» (FSD Beta), которая по-прежнему является системой помощи водителю 2-го уровня FSD Beta.

Бета-программа FSD также находилась в застое в течение нескольких месяцев практически без существенных обновлений для подавляющего большинства участников программы.

Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут. у вас авто

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.