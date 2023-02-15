Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акций Tesla почти на $2 миллиарда — Finance.ua

Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акций Tesla почти на $2 миллиарда Сегодня 18:01 — Фондовый рынок

Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акций Tesla почти на $2 миллиарда

Генеральный директор Tesla Илон Маск в прошлом году пожертвовал на благотворительность акции компании на сумму 1,95 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в период с августа по декабрь прошлого года Маск пожертвовал около 11,6 миллиона акций. В то же время в поданных документах не указано, какие именно организации были их получателями.

В настоящее время Маск владеет около 13% акций компании-производителя электрокаров.

Отмечается, что в 2021 году он пожертвовал около 5,74 млрд долларов.

Аналитики считают, что Маск мог бы извлечь выгоду из дарения акций Tesla, если бы пожертвовал их на благотворительность, поскольку за передачу акций благотворительным организациям не нужно платить налог на прирост капитала, в отличие от их продажи.

Напомним, суд присяжных Сан-Франциско оправдал Илона Маска по делу о мошенничестве из-за сообщения в Твиттере о якобы приватизации компании по производству электромобилей.

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Укрінформ По материалам:

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