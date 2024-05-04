Tesla и Baidu объединят усилия для внедрения беспилотной системы управления на китайском рынке — Finance.ua

Tesla и Baidu объединят усилия для внедрения беспилотной системы управления на китайском рынке 04.05.2024, 00:08 — Фондовый рынок

Tesla и Baidu объединят усилия для внедрения беспилотной системы управления на китайском рынке

После визита миллиардера Илона Маска в Китай компания Tesla Inc. преодолела два важных препятствия на пути внедрения своей системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Об этом пишет Bloomberg.

Американский автопроизводитель заключил партнерство с китайским технологическим гигантом Baidu Inc. для поддержки функции Full-Self Driving (FSD, автопилот).

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Кроме того, Tesla приняла ключевые требования по безопасности и конфиденциальности данных, что будет способствовать снижению опасений по поводу внедрения FSD на рынке Китая.

Акции Tesla выросли на 6,6% на предторгах в США, а акции Baidu подскочили на 2,4% в Гонконге.

Генеральный директор Tesla Илон Маск совершил неофициальный визит в Китай в воскресенье, чтобы получить одобрение на программное обеспечение для помощи водителю, что могло бы помочь остановить снижение доходов автопроизводителя.

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Два источника, о которых сообщил Reuters, утверждают, что Tesla заключила соглашение с Baidu по использованию картографической лицензии китайского технологического гиганта для сбора данных о дорогах общего пользования Китая. Это считается ключевым шагом по внедрению FSD в стране.

Напомним, компания Tesla снизила цену на свое программное обеспечение помощника водителя Full Self-Driving (FSD) до 8 тыс. долларов, ранее такая услуга стоила 12 тыс. долларов.

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