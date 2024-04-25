Tesla сократит 400 сотрудников завода в Берлине — Finance.ua

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Tesla сократит 400 сотрудников завода в Берлине

Фондовый рынок
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Tesla сократит 400 сотрудников завода в Берлине
Tesla сократит 400 сотрудников завода в Берлине
Американский автопроизводитель Tesla сократит 400 рабочих мест на своем единственном европейском заводе вблизи Берлина.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на пресс-релиз компании.
Во избежание принудительных увольнений компания планирует добровольную программу для работников. Отмечается, что для реализации программы будут проведены переговоры с рабочим советом.
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В Tesla сначала не предоставили агентству никаких подробностей на этот счет.
«Текущий слабеющий рынок сбыта электромобилей ставит вызовы и перед Tesla», — прокомментировали причины сокращения рабочих мест в компании.
На прошлой неделе автопроизводитель объявил, что контракты с 300 временными работниками на заводе в Грюнхайде, недалеко от Берлина, продлены не будут. Там объяснили, что договорный партнер компании уже смог трудоустроить большинство пострадавших от сокращения временных работников.
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В настоящее время на немецком заводе Tesla работает более 12 тысяч человек.
Напомним, 15 апреля компания Tesla Илона Маска объявила об увольнении «более 10%» сотрудников от своей рабочей силы в мире. Это означает, что по меньшей мере 14 000 сотрудников будут уволены, поскольку общая численность сотрудников Tesla в мире составляет около 140 000 человек.
По материалам:
Укрінформ
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