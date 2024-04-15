Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде — Finance.ua
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Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде

Технологии&Авто
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Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде
Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде
Компания Tesla Илона Маска заявила, что снизила цены на подписку на полное самостоятельное вождение в США и Канаде, стремясь стимулировать внедрение этой технологии.
Об этом сообщает Reuters.
Стоимость подписки будет составлять 99 долларов в месяц в США и 99 канадских долларов ($71,88) в Канаде, сообщил производитель электромобилей в своем сообщении на X.
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Программное обеспечение, которое, как утверждает Tesla, не делает ее автомобили автономными и требует активного присмотра со стороны водителя, ранее предлагалось по подписке в 199 долларов в месяц.
Маск уже давно рекламирует технологию FSD как потенциальную «дойную корову» для компании, но не смог сдержать свое обещание относительно полностью автономного вождения на фоне жесткого регуляторного и правового контроля безопасности и маркетинга Tesla.
По материалам:
Економічна Правда
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