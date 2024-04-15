Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде — Finance.ua

Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде Сегодня 22:03 — Технологии&Авто

Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде

Компания Tesla Илона Маска заявила, что снизила цены на подписку на полное самостоятельное вождение в США и Канаде, стремясь стимулировать внедрение этой технологии.

Об этом сообщает Reuters.

Стоимость подписки будет составлять 99 долларов в месяц в США и 99 канадских долларов ($71,88) в Канаде, сообщил производитель электромобилей в своем сообщении на X.

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Программное обеспечение, которое, как утверждает Tesla, не делает ее автомобили автономными и требует активного присмотра со стороны водителя, ранее предлагалось по подписке в 199 долларов в месяц.

Маск уже давно рекламирует технологию FSD как потенциальную «дойную корову» для компании, но не смог сдержать свое обещание относительно полностью автономного вождения на фоне жесткого регуляторного и правового контроля безопасности и маркетинга Tesla.

Економічна Правда По материалам:

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