Tesla Cybercab: управление геймпадом вместо руля и педалей — Finance.ua

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Tesla Cybercab: управление геймпадом вместо руля и педалей

Технологии&Авто
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Tesla Cybercab: управление геймпадом вместо руля и педалей
Tesla Cybercab: управление геймпадом вместо руля и педалей
Появились интересные подробности о «машине будущего» Tesla Cybercab, в которой нет ни руля, ни педалей. Оказывается, ею уже можно управлять с помощью геймпада.
Об этом сообщили в AutoEvolution.
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Источники пишут, что подключаемый для управления машиной аксессуар похож на игровой контроллер Xbox.
Причем таким беспроводным способом Cybercab можно управлять и снаружи, словно большим радиоуправляемым автомобилем.

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Недавно в сети засветились закулисные кадры прибытия Cybercab в музей Петерсена.
На них видно, как автомобиль поднимается по пандусу с пассажиром на переднем сиденье.
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Есть предположение, что он маневрировал на автомобиле, ведь маловероятно, что программное обеспечение FSD Tesla могло понять, как перемещаться внутри здания.

Планы запуска на рынок

Ожидается, что тестирование Tesla Cybercab на дорогах общего использования начнется уже в 2025 году. Но массовое производство запустят только в 2026 или 2027 году.
В настоящее время Tesla работает над тем, чтобы нанять парк операторов роботакси, которые будут отвечать за безопасность эксплуатации Cybercab.
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Эти специалисты, как ожидается, будут управлять транспортным средством удаленно, чтобы устранить проблемы безопасности или навигации, которые Cybercab не в состоянии справиться самостоятельно.

Стоимость поездок

Стоимость поездок на роботакси Маск обещает сделать дешевле, чем на автобусах — в районе 20 центов (8 грн) за 1 км, а зарядка будет индуктивной и розетки не потребуются. А еще он говорит, что оно в 10−20 раз безопаснее машин, управляемых человеком.
По материалам:
УНІАН
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