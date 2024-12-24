Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей из-за проблем с безопасностью шин — Finance.ua

Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей из-за проблем с безопасностью шин Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей из-за проблем с безопасностью шин

Американская Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y, а также электропикапов Cybertruck.

Компания сообщила, что обнаружила неисправность системы контроля давления в шинах, которая, если ее не устранить, повышает риск аварии. В то же время эту проблему можно решить с помощью удаленного обновления программного обеспечения.

Контрольная лампа системы давления в шинах в затронутых отзывом транспортных средствах может не загораться и не предупреждать водителя о низком давлении. Снижение давления в шинах — весьма распространенная проблема в условиях холодной погоды, отмечает MarketWatch.

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На 13 декабря автопроизводитель получил 76 гарантийных претензий и один отчет с места происшествия, связанных с проблемой контроля давления в шинах.

«Tesla не знает о каких-либо столкновениях, травмах или смертельных случаях, связанных с этим», — говорится в сообщении компании.

Проблема затрагивает 694,3 тыс. Cybertrucks 2024 года выпуска, Model 3 производства 2017−2024 гг. и Model Y модельного ряда 2020−2025 гг.

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