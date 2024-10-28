Илон Маск отказался от самой дешевой Tesla и снова отложил дебют нового суперкара — Finance.ua
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Илон Маск отказался от самой дешевой Tesla и снова отложил дебют нового суперкара

Технологии&Авто
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Илон Маск отказался от самой дешевой Tesla и снова отложил дебют нового суперкара
Илон Маск отказался от самой дешевой Tesla и снова отложил дебют нового суперкара
Совершенно новых электромобилей Tesla в ближайшее время не стоит ждать. Об этом заявил Илон Маск на ежеквартальной онлайн-конференции акционеров и инвесторов Tesla, сообщает сайт InsideEVs.
В частности, он отметил, что не стоит ждать самый дешевый электромобиль Tesla за $25 000. Проект закрыли, а решили сосредоточиться на беспилотном такси Tesla Cybercab, которое будет в этом же ценовом сегменте.
Илон Маск отказался от самой дешевой Tesla и снова отложил дебют нового суперкара
«По сути, иметь обычную модель за 25 тысяч долларов бессмысленно. Это было бы бессмысленно. Это бы полностью противоречило тому, во что мы верим», — отметил Илон Маск.
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Напомним, что за все время обнародовали только одно официальное изображение дешевой Tesla, которую могли назвать Model 2. Это должен был быть компактный хэтчбек С-класса с запасом хода 400 км.
Кроме того, Илон Маск подтвердил, что спортивная Tesla Roadster второго поколения снова задерживается. Предсерийный вариант суперкара представили еще в 2017 году, однако его производство скорее всего не начнется и в 2025 году.
Илон Маск отказался от самой дешевой Tesla и снова отложил дебют нового суперкара
Маск еще раз извинился за срыв графика и признал трудности при разработке суперкара. Задержку он объясняет тем, что новая Tesla Roadster — это «не просто вишенка на торте, это вишенка на вишенке на торте».
Как известно, суперкар Tesla Roadster второго поколения должен получить силовую установку мощностью более 1000 л. Он сможет стартовать до сотни за 1,9 с и развивать более 400 км/ч, а запас хода составит 1000 км.
Кроме того, для авто разрабатывают опционные ракетные ускорители, которые сократят время разгона до сотни до 1 секунды.
По материалам:
Фокус
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