Обновленная линейка Tesla 2025: чего ожидать от моделей — Finance.ua

Обновленная линейка Tesla 2025: чего ожидать от моделей Сегодня 04:57 — Технологии&Авто

Обновленная линейка Tesla 2025: чего ожидать от моделей

В 2025 году компания Tesla под руководством Илона Маска продолжит свою политику инноваций.

Особенности и усовершенствования 2024 года, касающиеся дизайна и интерьера, оставили Model 3 на вершине в своем классе с версией Performance на 510 л.с. и дальностью хода до 303 миль, поддерживая его популярность и доступность.

Что известно

Для Tesla Model Y, в 2025 году запланированы изменения под кодовым названием Juniper, которые могут включать в себя переделку передней части и новый экран для пассажиров заднего ряда. Эти улучшения придадут комфорт и интерактивность, хотя и без них Model Y остается лидером среди электрических кроссоверов.

Model S и Model X, прошедшие обновления в предыдущие годы, в 2025 году не претерпят значительных изменений, сохраняя актуальность благодаря регулярным программным улучшениям и уникальной конструкции соответственно.

Среди ключевых новинок — базовая версия с задним приводом и сниженной ценой, а также новый дополнительный модуль батареи за $16,000, что увеличивает дальность хода до 445 миль. Tesla продолжает задавать тон в промышленности электромобилей, предлагая инновационные решения и постоянно улучшая свои модели для поддержания лидерства на рынке.

uamotors По материалам:

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