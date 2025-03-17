Тенденции: в Киеве строят жилье бизнес-класса, в пригороде — недорогие ЖК
За годы войны себестоимость строительства жилья в Киеве растет на 16% ежегодно.
Удорожание строительных работ, как отмечено в документе, происходит за счет изменения стоимости стройматериалов, оплаты труда работников, внедрения современных технологий (панорамное остекление, навесные фасадные системы), автономных и передовых инженерных систем (тепловые насосы, генераторы, солнечные панели, кондиционирование, вентиляция, центральный пылесос).
Реальная себестоимость строительства жилья еще выше, отмечают в исследовании рынка жилой недвижимости аналитики UTG. Ведь указанные в приказе среднегодовые показатели усредненной стоимости строительства жилья относятся к общей площади и не учитывают следующие составляющие:
- стоимость привлечения земельного участка (+ 8−15%),
- рекламу и маркетинг ЖК, затраты на продвижение комплекса,
- стоимость привлечения финансовых ресурсов,
- расходы на организацию работы отдела продаж.
Поэтому для корректной оценки себестоимости квадратного метра продажной площади (GSA) необходимо дополнительно вводить поправку на потери МОП, коридоры, проходы, лестничные клетки, лифтовые узлы (+ 20−25%).
Также рост цен на квартиры происходит на фоне эволюции концептуальных проектов, где увеличивается общественное пространство и улучшаются элементы внутренней инфраструктуры. На цену влияет релокация жителей из богатых регионов, а также требования реальных покупателей к материалам.
«Предложение „недорогого“ жилья (эконом/комфорт) перемещается в пригород, стимулируя повышение класса ЖК в Киеве с реализацией по более высокой цене. На начальных стадиях реализации и у „молодых“ девелоперов появляется предложение с ценой продажи, сопоставимой с себестоимостью строительства (учитывая затраты на создание элементов инфраструктуры и подведения инженерных коммуникаций)», — отмечают аналитики UTG.
Согласно выводам экспертов, в том числе в результате увеличения стоимости строительства наблюдается рост цен на квартиры в Киеве как в национальной валюте (когда средняя стоимость квадратного метра составляет 54 600 грн), так и в долларовом эквиваленте (когда стоимость 1 кв. метра составляет $1 300).
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Киевской области за годы войны выросла до 37 900 грн или до $910.
При этом ценообразование на рынке многоквартирной недвижимости Киевской области характеризуется преимущественно единственным фактором — удаленностью от границ Киева и практически полностью игнорирует индивидуальные особенности населенных пунктов.
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