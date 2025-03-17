Тенденции: в Киеве строят жилье бизнес-класса, в пригороде — недорогие ЖК Сегодня 20:02 — Недвижимость

Тенденции: в Киеве строят жилье бизнес-класса, в пригороде — недорогие ЖК

За годы войны себестоимость строительства жилья в Киеве растет на 16% ежегодно.

Удорожание строительных работ, как отмечено в документе, происходит за счет изменения стоимости стройматериалов, оплаты труда работников, внедрения современных технологий (панорамное остекление, навесные фасадные системы), автономных и передовых инженерных систем (тепловые насосы, генераторы, солнечные панели, кондиционирование, вентиляция, центральный пылесос).

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Реальная себестоимость строительства жилья еще выше, отмечают в исследовании рынка жилой недвижимости аналитики UTG. Ведь указанные в приказе среднегодовые показатели усредненной стоимости строительства жилья относятся к общей площади и не учитывают следующие составляющие:

стоимость привлечения земельного участка (+ 8−15%),

рекламу и маркетинг ЖК, затраты на продвижение комплекса,

стоимость привлечения финансовых ресурсов,

расходы на организацию работы отдела продаж.

Поэтому для корректной оценки себестоимости квадратного метра продажной площади (GSA) необходимо дополнительно вводить поправку на потери МОП, коридоры, проходы, лестничные клетки, лифтовые узлы (+ 20−25%).

Также рост цен на квартиры происходит на фоне эволюции концептуальных проектов, где увеличивается общественное пространство и улучшаются элементы внутренней инфраструктуры. На цену влияет релокация жителей из богатых регионов, а также требования реальных покупателей к материалам.

«Предложение „недорогого“ жилья (эконом/комфорт) перемещается в пригород, стимулируя повышение класса ЖК в Киеве с реализацией по более высокой цене. На начальных стадиях реализации и у „молодых“ девелоперов появляется предложение с ценой продажи, сопоставимой с себестоимостью строительства (учитывая затраты на создание элементов инфраструктуры и подведения инженерных коммуникаций)», — отмечают аналитики UTG.

Согласно выводам экспертов, в том числе в результате увеличения стоимости строительства наблюдается рост цен на квартиры в Киеве как в национальной валюте (когда средняя стоимость квадратного метра составляет 54 600 грн), так и в долларовом эквиваленте (когда стоимость 1 кв. метра составляет $1 300).

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Средняя стоимость квадратного метра жилья в Киевской области за годы войны выросла до 37 900 грн или до $910.

При этом ценообразование на рынке многоквартирной недвижимости Киевской области характеризуется преимущественно единственным фактором — удаленностью от границ Киева и практически полностью игнорирует индивидуальные особенности населенных пунктов.

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