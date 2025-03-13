Как зарабатывать на недвижимости в Украине — четыре варианта
В 2025 году рынок недвижимости в Украине кардинально меняется. Война и экономическая нестабильность трансформировали спрос, а новые тренды создали уникальные возможности для заработка. Владельцы жилья и инвесторы могут получать прибыль через аренду, перепродажу недвижимости или даже субаренду коммерческих помещений.
Эксперты АН «РИЭЛ» выделили несколько ключевых стратегий, которые помогут заработать на недвижимости в Украине.
1. Флиппинг: покупка и перепродажа жилья
Флиппинг — это классическая схема, когда вы покупаете квартиру по выгодной цене, вкладываете средства в ремонт и продаете гораздо дороже.
Как сделать успешный флиппинг
- Выбирайте ликвидную недвижимость — малогабаритные квартиры в популярных районах пользуются наибольшим спросом.
- Делайте косметический ремонт — стильный, но бюджетный, без лишних затрат.
- Учитывайте расходы — кроме стоимости жилья, просчитывайте налоги, оформление документов и время на продажу.
Преимущества
- Высокая прибыль — 15−40% от вложенных средств.
- Быстрый оборот денег — продажа возможна уже через 3−6 месяцев.
Минусы
- Риски падения рынка — в неудачный момент можно продать недвижимость дешевле, чем купили.
- Расходы на ремонт могут возрасти из-за изменения цен на материалы.
2. Долгосрочная и посуточная аренда
Аренда — это один из самых популярных способов получения пассивного дохода. В 2025 году растет спрос на жилье в крупных городах, особенно среди внутренне перемещенных лиц, молодых специалистов и иностранцев.
Что выгоднее — долгосрочная или посуточная аренда
Долгосрочная аренда
- Меньше хлопот — заключаете договор, получаете стабильный доход.
- Доход — более низкий, но прогнозируемый.
- Минимальный риск порчи имущества.
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Посуточная аренда
- Прибыль — в два-три раза выше, чем в долгосрочной аренде.
- Нужно активно управлять процессом — убирать, заселять гостей.
- Высокий риск простоя — важно правильно рекламировать жилье.
3. Инвестирование в новостройки
Покупка квартиры на этапе котлована позволяет сэкономить до 50% от стоимости, а после ввода дома в эксплуатацию цена значительно растет.
Как инвестировать выгодно
- Выбирайте проверенного застройщика — исследуйте его предыдущие проекты.
- Выбирайте популярные локации — районы с развитой инфраструктурой всегда дорожают.
- Анализируйте планы застройщика — будет ли жилье комфортным для будущих жильцов.
Плюсы
- Минимальный риск потери средств, если застройщик надежный.
- Доход от 30% и выше после ввода дома в эксплуатацию.
Минусы
- Долгая заморозка денег — нужно ждать 1−2 года завершения строительства.
- Риск недостроя — если застройщик ненадежный.
4. Субаренда коммерческой недвижимости
Субаренда — это аренда помещений с последующей их сдачей другим людям по более высокой цене.
Как это работает
- Арендуете помещение по низкой цене.
- Делим его на маленькие офисы, студии, капсульный отель.
- Сдаете площадь мелкими частями, получая доход в 2−3 раза выше.
Пример
Арендовав 100 кв. м в центре Киева за 50 000 грн/месяц, можно разбить его на 10 миниофисов и сдать каждый по 10 000 грн, получив 100 000 грн дохода.
5. Покупка недвижимости для бизнеса
Владельцы бизнеса могут зарабатывать в помещениях, открывая собственные офисы, магазины, склады.
Популярные варианты
- Коворкинги — спрос на гибкие офисные просторы растет.
- Мини-гостиница — повышенный интерес среди туристов и командированных работников.
- Аренда складов — интернет-магазины и логистические компании ищут помещения.
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