Как зарабатывать на недвижимости в Украине — четыре варианта Сегодня 13:06 — Недвижимость

Как зарабатывать на недвижимости в Украине — четыре варианта

В 2025 году рынок недвижимости в Украине кардинально меняется. Война и экономическая нестабильность трансформировали спрос, а новые тренды создали уникальные возможности для заработка. Владельцы жилья и инвесторы могут получать прибыль через аренду, перепродажу недвижимости или даже субаренду коммерческих помещений.

Эксперты АН « РИЭЛ » выделили несколько ключевых стратегий, которые помогут заработать на недвижимости в Украине.

1. Флиппинг: покупка и перепродажа жилья

Флиппинг — это классическая схема, когда вы покупаете квартиру по выгодной цене, вкладываете средства в ремонт и продаете гораздо дороже.

Как сделать успешный флиппинг

Выбирайте ликвидную недвижимость — малогабаритные квартиры в популярных районах пользуются наибольшим спросом.

Делайте косметический ремонт — стильный, но бюджетный, без лишних затрат.

Учитывайте расходы — кроме стоимости жилья, просчитывайте налоги, оформление документов и время на продажу.

Преимущества

Высокая прибыль — 15−40% от вложенных средств.

Быстрый оборот денег — продажа возможна уже через 3−6 месяцев.

Минусы

Риски падения рынка — в неудачный момент можно продать недвижимость дешевле, чем купили.

Расходы на ремонт могут возрасти из-за изменения цен на материалы.

2. Долгосрочная и посуточная аренда

Аренда — это один из самых популярных способов получения пассивного дохода. В 2025 году растет спрос на жилье в крупных городах, особенно среди внутренне перемещенных лиц, молодых специалистов и иностранцев.

Что выгоднее — долгосрочная или посуточная аренда

Долгосрочная аренда

Меньше хлопот — заключаете договор, получаете стабильный доход.

Доход — более низкий, но прогнозируемый.

Минимальный риск порчи имущества.

Посуточная аренда

Прибыль — в два-три раза выше, чем в долгосрочной аренде.

Нужно активно управлять процессом — убирать, заселять гостей.

Высокий риск простоя — важно правильно рекламировать жилье.

3. Инвестирование в новостройки

Покупка квартиры на этапе котлована позволяет сэкономить до 50% от стоимости, а после ввода дома в эксплуатацию цена значительно растет.

Как инвестировать выгодно

Выбирайте проверенного застройщика — исследуйте его предыдущие проекты.

Выбирайте популярные локации — районы с развитой инфраструктурой всегда дорожают.

Анализируйте планы застройщика — будет ли жилье комфортным для будущих жильцов.

Плюсы

Минимальный риск потери средств, если застройщик надежный.

Доход от 30% и выше после ввода дома в эксплуатацию.

Минусы

Долгая заморозка денег — нужно ждать 1−2 года завершения строительства.

Риск недостроя — если застройщик ненадежный.

Читайте также Риски и нюансы при покупке квартиры: чего не нужно делать

4. Субаренда коммерческой недвижимости

Субаренда — это аренда помещений с последующей их сдачей другим людям по более высокой цене.

Как это работает

Арендуете помещение по низкой цене.

Делим его на маленькие офисы, студии, капсульный отель.

Сдаете площадь мелкими частями, получая доход в 2−3 раза выше.

Пример

Арендовав 100 кв. м в центре Киева за 50 000 грн/месяц, можно разбить его на 10 миниофисов и сдать каждый по 10 000 грн, получив 100 000 грн дохода.

5. Покупка недвижимости для бизнеса

Владельцы бизнеса могут зарабатывать в помещениях, открывая собственные офисы, магазины, склады.

Популярные варианты

Коворкинги — спрос на гибкие офисные просторы растет.

Мини-гостиница — повышенный интерес среди туристов и командированных работников.

Аренда складов — интернет-магазины и логистические компании ищут помещения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.