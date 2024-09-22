Темпы роста гривневых сбережений клиентов в 2024 году резко упали: причины — Finance.ua

Темпы роста гривневых сбережений клиентов в 2024 году резко упали: причины Сегодня 19:03 — Кредит&Депозит

Темпы роста гривневых сбережений клиентов в 2024 году резко упали: причины, www.freepik.com

Темпы роста гривневых сбережений клиентов в 2024 году в разы меньше, чем в прошлом году.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Депозиты: удастся ли приумножить сбережения в 2024 году», проведенного «Финансовым клубом».

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«Рынок гривны менее амбициозен. Если в 2023 году депозиты населения в гривне выросли почти на 18% за 8 месяцев, то за этот же период 2024 года прирост на уровне до 4%. Прирост есть, но темп ниже в разы по гривне, чем в 2023-м», — заявил заместитель председателя правления по розничному бизнесу Коминбанка Борис Рафалович.

Причины снижения

Он говорит, что у этого явления есть простое объяснение.

«До октября 2023 года мы жили с фиксированным курсом доллара, а сейчас курс доллара государство отпустило, и некоторые люди, которые хранили средства в гривне, увидев волатильность курса доллара, начали смещать свой интерес в сторону валюты», — считает банкир.

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Product Owner департамента некредитных продуктов ПУМБ Сергей Кравченко отметил, что в гривне рост сейчас больше, чем по валютным пассивам.

Начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова ожидает продолжения тренда.

«До конца года темпы роста гривневых депозитов будут такими же. Может быть сезонное ускорение в декабре. А валюта будет без изменений», — спрогнозировала она.

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Прирост вкладов продолжается практически по всей системе.

«Из топ-30 банков по размеру пассивов только один-два банка показали оттоки за 8 месяцев 2024 года. И они незначительные. Другие банки растут», — сказал Борис Рафалович.

Напомним, договор об открытии депозита является важным документом, определяющим условия размещения средств на депозитном счете, порядок начисления и выплаты процентов, возможность досрочного снятия средств и другую ключевую информацию для вкладчика.

Ранее мы объясняли , на какую информацию следует обратить внимание еще до подписания договора с банком, чтобы принять правильное решение.

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Фінансовий Клуб України По материалам:

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