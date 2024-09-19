Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию — Finance.ua

Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию

Правление Нацбанка Украины приняло решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что изменилось

Так, с 20 сентября 2024 года:

снижаются ставки: по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5%,

уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования — до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями.



Ставки по депозитным сертификатам овернайт и дальше будут равны учетной ставке.

В то же время с 11 октября 2024 года НБУ повышает нормативы обязательного резервирования на 5 п. п. (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более).

(за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более). Кроме того, с этой же даты НБУ увеличит до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Зачем это

По оценкам НБУ, указанные шаги не будут создавать риски для устойчивости валютного рынка и возвращения инфляции к цели на горизонте политики. Комбинация этих мер увеличит гибкость банков в управлении собственной ликвидностью и будет стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ, что усилит способность правительства привлекать необходимые объемы финансирования на внутреннем долговом рынке.

Читайте также Национальный банк принял решение об учетной ставке

Национальный банк и дальше будет гибко адаптировать монетарную политику в случае отклонения динамики макроэкономических показателей от ожиданий и существенных изменений в балансе рисков для инфляции, устойчивости валютного рынка и экономического развития.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.