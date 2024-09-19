Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию

Кредит&Депозит
59
Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию
Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию
Правление Нацбанка Украины приняло решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики.
Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что изменилось

Так, с 20 сентября 2024 года:
  • снижаются ставки: по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5%,
  • уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования — до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями.
Ставки по депозитным сертификатам овернайт и дальше будут равны учетной ставке.
  • В то же время с 11 октября 2024 года НБУ повышает нормативы обязательного резервирования на 5 п. п. (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более).
  • Кроме того, с этой же даты НБУ увеличит до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Зачем это

По оценкам НБУ, указанные шаги не будут создавать риски для устойчивости валютного рынка и возвращения инфляции к цели на горизонте политики. Комбинация этих мер увеличит гибкость банков в управлении собственной ликвидностью и будет стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ, что усилит способность правительства привлекать необходимые объемы финансирования на внутреннем долговом рынке.
Читайте также
Национальный банк и дальше будет гибко адаптировать монетарную политику в случае отклонения динамики макроэкономических показателей от ожиданий и существенных изменений в балансе рисков для инфляции, устойчивости валютного рынка и экономического развития.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.