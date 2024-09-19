Национальный банк принял решение об учетной ставке — Finance.ua

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Национальный банк принял решение об учетной ставке

Кредит&Депозит
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Национальный банк принял решение об учетной ставке
Национальный банк принял решение об учетной ставке
Правление Национального банка 19 сентября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции к 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Отмечается, что за последние месяцы инфляция ожидаемо ускорилась. В августе потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом исчислении, что было близко к июльскому прогнозу НБУ.
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Фундаментальное ценовое давление, измеряемое показателем базовой инфляции, также усиливалось (6,5% г/г). Рост потребительских цен обуславливался влиянием худших урожаев в нынешнем году, увеличением расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда, а также эффектами от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы. Однако инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми.
Давление на цены сохраняется в ближайшее время, однако в следующем году инфляция замедлится.
Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
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«Учитывая баланс рисков и необходимость возврата инфляции к цели 5% в течение следующих лет и обеспечения устойчивости валютного рынка, Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%», — отметил регулятор.
Отмечается, что Национальный банк и дальше будет гибко адаптировать монетарную политику в случае отклонения динамики макроэкономических показателей от ожиданий и существенных изменений в балансе рисков для инфляции, устойчивости валютного рынка и экономического развития.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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