Telegram вводит голосовые и видеосообщения с автоматическим удалением — Finance.ua
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Telegram вводит голосовые и видеосообщения с автоматическим удалением

Технологии&Авто
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Telegram вводит голосовые и видеосообщения с автоматическим удалением
Telegram вводит голосовые и видеосообщения с автоматическим удалением
Разработчики мессенджера Telegram выпустили несколько новых функций. Многие ориентированы на работу с видео и аудио сообщениями.
Об этом сообщает Tech Crunch.
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В сентябре 2023 г. в приложении появилась функция одноразового просмотра фотографий и видео в чате между двумя пользователями. Сейчас компания распространяет эту функцию на голосовые и видеосообщения.

Как это работает

Пользователи смогут нажать на иконку микрофона, чтобы начать запись, затем потянуть вверх и нажать на иконку «просмотреть один раз», чтобы позволить получателю прослушать голосовое сообщение или просмотреть видео только один раз.

Какие еще функции станут доступны

Telegram вводит возможность приостанавливать и восстанавливать запись голосовых и видеосообщений через то же меню.
Telegram также позволяет пользователям видеть, когда получатель прочитает их сообщения в частных чатах. Эта функция может быть отключена в настройках.
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Для пользователей платной версии сервиса появилось несколько новаций. Одна из них — возможность скрыть информацию о времени прочтения, но продолжать видеть время прочтения своего собеседника, если тот делится такой информацией.
Кроме того, пользователи платной версии сервиса могут выбирать, кто сможет отправлять им сообщения первым. Они могут выбрать либо «Все», либо «Мои контакты и Premium-пользователь».
Напомним, в декабре прошлого года Telegram представил обновление. Так, администраторам предоставили возможность выделять свои каналы дизайнерскими инструментами. А обычные пользователи теперь могут репостить их истории у себя.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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