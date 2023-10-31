Telegram провел самое масштабное обновление в 2023 году — Finance.ua

Telegram провел самое масштабное обновление в 2023 году 31.10.2023, 01:33 — Технологии&Авто

Telegram провел самое масштабное обновление в 2023 году

Недавно Телеграм обновился до версии 10.2 — часть функций касается Premium-пользователей, но есть кое-что и для всех.

Самое заметное обновление — цитирование конкретных частей сообщения в комментариях, при этом выбранный фрагмент становится выделенным. Теперь достаточно просто выделить нужный участок текста и активировать функцию «Цитировать».

Также была добавлена ​​опция преобразования любого участка текста в цитату, позволяя одному сообщению содержать несколько таких выделений. Когда вы отправляете ссылку в чате, теперь можно настроить, как она будет выглядеть: определить расположение текста и размер изображения. Более того, теперь пользователь может решить, для какой конкретной ссылки в сообщении будет отображаться превью.

Кроме того, для владельцев Premium подписки появилась возможность выбирать уникальный цвет или сочетание цветов для своего имени, которое будет отображаться в группах. Такой же цвет будет использован для ссылок и цитируемых пользовательских ответов.

Среди других обновлений в Telegram 10.2 заметны: функция быстрой перемотки «сторис», настройка вспышки для селфи-камеры и улучшенное форматирование текста на устройствах Android.

УНІАН По материалам:

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