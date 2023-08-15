Telegram вводит Stories для всех пользователей — Finance.ua

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Telegram вводит Stories для всех пользователей

Технологии&Авто
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Telegram вводит Stories для всех пользователей
Telegram вводит Stories для всех пользователей
Мессенджер Telegram запустил бета-тестирование 10-й версии, в которой для обычных пользователей открыли доступ к функции Stories, которая раньше была только у премиум-подписчиков.
Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров.
«Благодаря многочисленным обновлениям и усовершенствованиям в течение многих лет Telegram переосмыслил, каким должен быть современный опыт обмена сообщениями. Следующий шаг для Telegram — выйти за пределы обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом», — отметил Дуров.
По его словам, постепенное использование функции Stories для всех пользователей знаменует начало нового этапа в истории Telegram.
Дуров отметил, что за время существования Telegram мессенджер привлек 800 миллионов активных пользователей.
Заметим, Stories появились в Telegram в июле. Функция была доступна только для подписчиков Premium. Другие же пользователи могли просматривать и комментировать их.
В обновлении Telegram 10.0 эта функция станет доступна всем. После завершения бета-тестирования все пользователи смогут просматривать и публиковать истории, используя опции мессенджера, предназначенные для этого.
В Telegram можно регулировать продолжительность публикации истории — вместо обычных 24 часов, как и на других платформах, можно выбрать продолжительность от 6 до 48 часов.
Можно также отмечать других пользователей, делиться ссылками и записывать истории с помощью обеих камер одновременно.
Пользователи смогут определить аудиторию, которая сможет видеть каждую из Stories. «Истории» будут отображаться в верхней части списка чатов, аналогично Instagram и Facebook.
По материалам:
Діло
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