Тарифы на тепло могут возрасти втрое из-за космических цен на газ — Ассоциация тепловиков

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Тарифы на тепло могут возрасти втрое из-за космических цен на газ — Ассоциация тепловиков

Тарифы на тепло для населения могут возрасти втрое, поскольку «Нафтогаз» существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Об этом заявляет межотраслевая ассоциация «Укртеплокоммунэнерго».

Отмечается, что согласно ценам, доведенным ГК «Нефтегаз Трейдинг» до теплоснабжающих предприятий, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года растет в 3,9 раза.

«Поскольку в структуре стоимости 1 Гкал газовая составляющая в среднем составляет 80%, то тариф на теплоэнергию для населения соответственно вырастет по меньшей мере в три раза и составит более 5 тыс. грн/Гкал (без учета изменения других составляющих). Напомним, сегодня средняя стоимость 1 Гкал в Украине составляет 1677,08 грн/Гкал (с НДС)», — говорится в сообщении.

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При этом тариф на тепловую энергию для населения будет выше тарифа для бюджетных учреждений и религиозных организаций. А тариф на тепло для категории «другие потребители», в частности, и для частных учебных заведений, творческих союзов, учреждений физкультуры и спорта будет выше, чем тариф для населения, бюджетных учреждений и религиозных организаций.

Чтобы предотвратить эту ситуацию, ассоциация обратилась к правительству с предложениями.

Что предлагает ассоциация:

согласно первому предложению, цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) остаются на уровне прошлого отопительного сезона, а разница в тарифах из государственного бюджета компенсируется напрямую НАК «Нафтогаз Украины»;

второе предложение базируется на поэтапности расчета ТКЭ за газ: теплопоставщики оплачивают стоимость газа по цене 7 583,89 грн/тыс. куб. м голубого топлива до определенного соглашением с газопоставщиком срока, а остаток 21 807,66 грн/тыс. куб. м — после получения компенсации разницы между экономически обоснованными и текущими тарифами на тепловую энергию в срок не более 5 банковских дней;

третье предложение — введение государственного регулирования цен на природный газ, поставляемый ГК «Нефтегаз Трейдинг» для ТКЭ, и компенсация разницы в цене на газ из государственного бюджета на текущий счет поставщика со специальными обязанностями (ПСО).

«От имени украинских теплопоставщиков мы обратились к премьер-министру Украины с просьбой не допустить остановки предприятий из-за амбициозных желаний „Нафтогаза“ сверхприбылей за счет необоснованного и расчетно не подтвержденного повышения цены природного газа для ТКЭ», — цитирует пресс-служба президента «Укртеплокоммунэнерго» Арсентия Блащука.

Справка Finance.ua:

ранее пресс-служба «Нафтогаза» объясняла, что хотя газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» с 1 июня установила новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго, однако на тарифах для населения это не отразится;

законопроект, который приняло правительство, предусматривает, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ;

в Центре противодействия дезинформации также объяснили ситуацию с голубым топливом. Отмечается, что 10 мая Кабмином был одобрен законопроект, который вводит мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.



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