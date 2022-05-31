Сколько платим за газ: поставщики опубликовали новые цены — Finance.ua

Сколько платим за газ: поставщики опубликовали новые цены

Сегодня 12:02 — Личные финансы

Сколько платим за газ: поставщики опубликовали новые цены

Большинство поставщиков газа показали майские расценки. По истечении срока действия годовых предложений предыдущего сезона компании должны сформировать новые тарифные пакеты, однако в результате эти планы пришлось отложить, пишет ГазПравда.

В правительстве заверили, что по истечении действующих контрактов с 1 мая газ для бытовых потребителей в Украине не подорожает.

В результате почти все компании оставили цены на уровне апреля.

Что с ценами

Самую низкую стоимость предложил поставщик Эру людям — 7,7 грн за кубометр.

На втором месте — «Энерджи Трейд Групп» с ценником 7,799 грн за куб.

По 7,89 грн/куб «голубое топливо» предложили «Черкассыгаз Сбыт» и «Уманьгаз Сбыт». По 7,95 грн/куб — «Кременчуггаз-Трейдинг».

Далее следует Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с традиционными 7,96 грн за кубометр. Столько же за куб просит и Газпостач.

«Прикарпат Энерго Трейд» и «Закарпатье Энергосбыт» обнародовали ценники 7,98 грн/куб.

Ряд региональных газсбытов под брендом «Твой Газсбыт» сохранил цену на уровне 7,99 грн/куб.

Еще у 11 небольших частных газоснабжающих компаний цены на газ колеблются от 8,00 грн до 29,95 грн за кубометр (в зависимости от компании).

При этом 16 газоснабжающих компаний вовсе прекратили продавать газ бытовым потребителям.

С полным списком поставщиков и их цен можете ознакомиться по ссылке.

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