Такого не было 1,5 года. В январе доходы Украины превысили расходы — Finance.ua
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Такого не было 1,5 года. В январе доходы Украины превысили расходы

Казна и Политика
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Такого не было 1,5 года. В январе доходы Украины превысили расходы
Такого не было 1,5 года. В январе доходы Украины превысили расходы
В январе-2024 в Украине впервые за 1,5 года сводный бюджет был сведен с профицитом — в 4,4 млрд грн. То есть доходы страны превысили расходы. Впрочем, это стало результатом вынужденной бюджетной экономии в начале года — ведь расходы сводного бюджета в январе были на 21,5 млрд грн (10,5%) меньше в годовом исчислении.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»).
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Он отметил, что расходы на оборону, безопасность, правопорядок уменьшились на 34,3 млрд грн (26,2%).
«В то же время против января 2022 года расходы на социальную защиту увеличились на 1,6%, образование — на 15%. Расходы на обслуживание госдолга выросли в 11 раз, что обуславливается увеличением процентных платежей по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа)», — говорится в сообщении.
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При этом нардеп подчеркнул: в целом сводный бюджет был сведен с профицитом 4,4 млрд грн. При этом:
  • дефицит по государственному бюджету составил 15 млрд грн;
  • профицит местных бюджетов — 19,4 млрд грн.
В целом же, отметил Гетманцев, последний раз профицит за месяц по сводному бюджету был зафиксирован в июле-августе 2022 года. Когда также «имело место нарушение в ритмичности бюджетного финансирования».
На что Украина тратила деньги:
  • Оборона — 35,5%.
  • Безопасность, правопорядок, судебная власть — 17%.
  • Социальная защита — 21,2%.
  • Образование — 10%.
  • Обслуживание госдолга — 5,2%.
  • Здравоохранение — 3,4%.
  • Экономическая деятельность — 1,6%.
  • Прочие расходы — 6,1%.
В то же время Гетманцев признал: старт бюджета-2024 «оказался сверхсложным». Причина — задержки с внешним финансированием. Впрочем, отметил он, апокалиптические прогнозы не оправдались.
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«Приемлемое исполнение бюджета по расходам, где львиная доля по-прежнему приходится на сектор безопасности и обороны, достигнуто благодаря внутренним ресурсам (прежде всего перевыполнению плана налоговых поступлений). А также бюджетной экономии, грамотному управлению бюджетной ликвидностью», — пояснил нардеп.
При этом он признал: подобные тенденции по выполнению бюджета были также в феврале. Однако в марте ситуация должна улучшиться — ведь в это время ожидается поступление финансирования из ряда источников. В частности:
  • от ЕС — в рамках программы Ukraine Facility;
  • очередные транши от МВФ и Всемирного банка
По материалам:
Обозреватель
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