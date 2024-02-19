На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика) — Finance.ua

На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика) Сегодня 09:15 — Казна и Политика

На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика)

В январе 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 150,2 млрд. гривен.

Об этом пишет пресс-служба Министерства финансов.

Читайте также За год акцизный налог принес в госбюджет на 20% больше доходов

Больше всего средств направили на оплату труда с начислениями — 75,9 млрд грн, или 50,5% от общего объема расходов. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 57,4 млрд. грн.

На оплату использования товаров и услуг — 9,3 млрд грн или 6,2% от общего объема расходов. 1,2 млрд грн от этой суммы — для поддержки ВСУ:

приобретение военной техники;

вооружение;

боеприпасов;

продукции оборонного назначения;

средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

горюче-смазочных материалов;

продуктов питания.

На реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения было перечислено 4,2 млрд грн Национальной службой здоровья Украины.

Читайте также Гетманцев рассказал, какая страна второй месяц подряд предоставляет наибольшее внешнее финансирование бюджету Украины

На социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) направлено 42 млрд грн или 27,9% от общего объема расходов:

21 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

11,4 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.

На обслуживание госдолга в январе — 9,5 млрд грн, или 6,3% от общего объема расходов.

Также 11,8 млрд грн направили на трансферты местным бюджетам, или 7,9% от общего объема.

Напомним, в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии. Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.