На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика) — Finance.ua
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На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика)

Казна и Политика
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На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика)
На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика)
В январе 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 150,2 млрд. гривен.
Об этом пишет пресс-служба Министерства финансов.
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Больше всего средств направили на оплату труда с начислениями — 75,9 млрд грн, или 50,5% от общего объема расходов. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 57,4 млрд. грн.
На что в январе направили больше всего расходов из госбюджета (инфографика)
На оплату использования товаров и услуг — 9,3 млрд грн или 6,2% от общего объема расходов. 1,2 млрд грн от этой суммы — для поддержки ВСУ:
  • приобретение военной техники;
  • вооружение;
  • боеприпасов;
  • продукции оборонного назначения;
  • средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
  • горюче-смазочных материалов;
  • продуктов питания.
На реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения было перечислено 4,2 млрд грн Национальной службой здоровья Украины.
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На социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) направлено 42 млрд грн или 27,9% от общего объема расходов:
  • 21 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 11,4 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.
На обслуживание госдолга в январе — 9,5 млрд грн, или 6,3% от общего объема расходов.
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Также 11,8 млрд грн направили на трансферты местным бюджетам, или 7,9% от общего объема.
Напомним, в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии. Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.
По материалам:
Finance.ua
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